Las modificaciones al contrato colectivo de trabajo (CCT) del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) sentará precedente para las negociaciones de otros gremios, coincidieron especialistas en derecho laboral.

“Abre un camino que podría revolucionar el tema de las pensiones”, apuntó en entrevista Manuel Fuentes Muñíz, integrante del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. El reto será contar con el presupuesto para lograrlo, agregó Jorge Loyo, abogado laboralista.

Este miércoles el SUTERM y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordaron un incremento de 3.4% a sus salarios. Pero quizá lo más destacable es respecto a la edad de jubilación, la cual volvió a ser de 55 años de edad.

Manuel Fuentes prevé que otros sindicatos podrían tomarlo como referencia. Además, impactará en cierta medida en la próxima discusión de la reforma pensionaria. Aunque, al igual que Jorge Loyo, subrayó que se debe tomar en cuenta que la CFE no es una empresa privada, sino del Estado y que los lineamientos y presupuestos no son los mismos.

En el 2016, la cláusula 69 del CCT fue modificada para elevar la edad de jubilación. A partir del 1 de enero del 2017 se podrían retirar los trabajadores que hubieran cumplido 30 años de servicio y 45 años de edad. O bien, si hubieran alcanzado 40 años de labor, podrían irse sin importar la edad.

Las trabajadoras debían tener 30 años de servicio y 60 años de edad para jubilarse. Si llevaban 35 años en la comisión, sin importar la edad, podían iniciar su trámite de jubilación.

Pero el actual sindicato, liderado por Víctor Fuentes, y la CFE acordaron regresar la cláusula de jubilación a los términos de antes del 2016: hombres con 25 años de servicio y 55 años de edad, o 30 de servicio sin importar la edad. Y para las mujeres, 25 años de servicio sin importar la edad.

“Lograr esto no es un privilegio, es una conquista sindical que beneficia a las personas”, opinó Jorge Loyo, ex asesor de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA). “Los sindicatos, cuando negocian bien, obtienen dos tipos de beneficios: para el sindicato como figura jurídica o para los trabajadores. Y conseguir una prestación no es privilegio”, insistió.

El del SUTERM “es un contrato que ha generado prestaciones importantes a los trabajadores”, comentó Manuel Fuentes. La actividad que realizan los trabajadores de la CFE es de alto riesgo, puntualizó. “Todos los días están expuestos a accidentes de trabajo. A eso responde el análisis y la conclusión de bajar nuevamente su edad jubilación”.

