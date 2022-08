Actores eligen a su nuevo Comité Ejecutivo en una jornada mixta

El pasado 9 de mayo, el Centro Laboral acordó la reposición de la elección realizada del 21 al 25 de marzo de 2022, por haberse negado el registro a una cuarta planilla (Verde Oro) sin existir fundamento estatutario; no obstante, las y los miembros de dicha planilla decidieron no contender en esta nueva elección por no estar de acuerdo con la votación electrónica.