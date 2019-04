AT&T ha iniciado las negociaciones para la venta de su división europea de HBO, el canal de televisión que emite Juego de Tronos. Según varios ejecutivos de la empresa, con la operación el grupo intenta reducir su deuda, que asciende a 170,000 millones de dólares (150,850 millones de euros).

HBO, por la que AT&T pagó el año pasado 80,000 millones de dólares, se considera la joya de la corona del imperio Time Warner. Sin embargo, desde que se cerró la compra ha habido discrepancias entre las dos empresas, que han provocado la salida del consejero delegado de HBO, Richard Plepler, y el director financiero, Simon Sutton.

HBO Europa es uno de los activos que el grupo de telecomunicaciones se plantea vender. El canal de televisión, que tiene divisiones en América Latina y Asia, lleva décadas operando en Europa, donde cuenta con 200 empleados. Al parecer, ejecutivos de AT&T y WarnerMedia consideran la sede de Europa uno de sus activos más valiosos.

En los últimos años, HBO se ha convertido en competidor de Netflix en la región, al lanzar su propio servicio en streaming y conseguir 10 millones de suscriptores en países como España, Suecia, Dinamarca y Polonia.

Además de distribuir series tan populares como Los Soprano también ofrece contenidos de otros canales. Aunque AT&T no quiso hacer comentarios, un ejecutivo del entorno del consejero delegado Randall Stephenson, asegura que, hasta ahora, nunca ha habido una clara intención de vender HBO Europa. Esta versión contradice la de varios ejecutivos que dicen conocer de primera mano que se han iniciado las negociaciones para la venta de HBO Europa.

Al parecer, AT&T quiere evitar que se filtre la noticia de la posible venta. Las distintas versiones ponen de relieve la confusión que ha provocado la fusión de dos compañías con distintas culturas corporativas. AT&T es una empresa mucho más grande que da prioridad a la rentabilidad, mientras que WarnerMedia aspira a tener éxito creativo.

“Los directivos de AT&T en EU están tan centrados en el negocio de allí, que no son conscientes de que HBO tiene una presencia importante en Europa”, explica un ejecutivo de AT&T que trabaja en Europa. La empresa se plantea la venta de la división de HBO Europa desde noviembre. Sky, propiedad de Comcast, sería un posible comprador, según AT&T y HBO, dada su actual relación con el canal de televisión. Los contenidos de HBO se transmiten exclusivamente a través de Sky en Reino Unido, Alemania e Italia.

Horas después de la publicación de esta noticia por Financial Times, el consejero delegado de Warner Media, John Stankey, hizo público un comunicado negando que esté entre los planes de la empresa deshacerse de la filial europea.

“Normalmente no hacemos comentarios sobre especulaciones, pero cuando se le informa a un medio de comunicación que su información es incorrecta e informan de todos modos, nos sentimos obligados a aclarar las cosas. No hay ninguna verdad en la historia del Financial Times que diga que AT&T es o ha considerado la venta de HBO Europa. Es completamente infundado e inexacto. HBO Europa es un activo valioso para nuestros planes de crecimiento en Europa “.