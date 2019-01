AT&T México planea, para los próximos meses, el apagón de su tecnología 2G. Transcendió que podría ser en abril de este año.

De acuerdo con la firma estadounidense, desde inicios de 2017 a la fecha, el tráfico de datos que corre por la red de AT&T ha crecido más de 240 por ciento.

Por ello, dijo, “con el objetivo de impulsar la conectividad móvil en México y brindar a nuestros clientes una gran experiencia, planeamos suspender el servicio de red 2G en los próximos meses. Esto también nos permitirá liberar espectro, incrementando la capacidad de la red 4G LTE en la que navegan nuestros usuarios”. La firma no especificó cuándo iniciará o concluirá dicho proceso.

Dio como referencia que, el número de clientes que navegan en 2G es menor al 1% de su base de usuarios, (que al tercer trimestre del 2018 era de 17 millones), y “estamos comprometidos a trabajar de cerca con cada uno de ellos para facilitar esta transición y ofrecerles una alternativa”.

Anticipó que, la empresa se comunicará con sus clientes con antelación para que sus necesidades de comunicación móvil estén cubiertas durante el proceso.

Desde principios del año pasado, se dio a conocer que, se delineaba el apagón de la tecnología 2G, con lo cual se busca promover la inclusión digital.

Según Jesús Romo, analista de Telconomía y consultor especializado en telecomunicaciones: “Independientemente de cuánto le cueste a cada uno apagar la red 2G, lo que haría es traerles más ahorros a los operadores. Las tecnologías 2G tienden a ser menos eficientes en el uso del espectro”.

No obstante, Gonzalo Rojón, analista de The Competitive Intelligence Unit advirtió que el apagón de la tecnología 2G en México será más complicado de lo que parece. Debido a que, se trata no sólo de los casi 27 millones de personas que aún usan dicha tecnología, sino que también son muchos los featurephones, y terminales M2M (por ejemplo, terminales de cobro) que habría que reemplazar con un alto costo y el tiempo necesario para hacerlo.

Ante un eventual apagón de la tecnología 2G, la industria ha planteado algunas acciones como restringir la importación de dispositivos con dicha tecnología a México, eliminar el IVA de los dispositivos 3G de gama baja y proporcionar un subsidio directo para adquirir un equipo 3G a población beneficiaria de Sedesol.

Se calcula que, actualmente hay 27 millones de usuarios 2G en el país y que, para la migración, la inversión total necesaria sería de hasta 9,800 millones de pesos.

