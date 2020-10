AMC Entertainment, la cadena de cines más grande del mundo, dijo el martes que la mayoría de sus salas de Estados Unidos y Europa seguirán abiertas, con varios estrenos previstos para octubre y noviembre.

La declaración llega un día después de que su rival Cineworld, el segundo mayor operador de cines del mundo, dijera que cerrará todas sus salas en Estados Unidos y Gran Bretaña después de que los estudios postergaran el estreno de grandes películas, como la última de James Bond.

Warner Bros dijo el lunes a última hora que estaba postergando el lanzamiento de Dune y The Batman.

Las salas de cine de todo el mundo han estado cerradas desde mediados de marzo, cuando varios países impusieron cuarentenas y medidas de distanciamiento social para controlar la propagación de la pandemia de Covid-19. La demora en los estrenos fue un revés adicional para la industria del entretenimiento.

AMC dijo que más del 80% de sus cines en Estados Unidos, más del 90% de las salas de Odeon Cinemas Group de Europa y todos los cines AMC de Oriente Medio seguirán abiertos.

"Algunos de nuestros mejores socios como Disney, con su tan esperada Soul, y Universal con The Croods: A New Age, tienen nuevos lanzamientos programados en el próximo mes y medio", dijo Adam Aron, director ejecutivo de AMC.

Otros próximos estrenos incluyen The War With Grandpa, protagonizada con Robert De Niro, y Yellow Rose este fin de semana, además de Let Him Go, Freaky y The Comeback Trail en noviembre.