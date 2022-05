La revisión técnica (Technical Review) para examinar los avances que ha logrado la autoridad aeronáutica mexicana con miras a recuperar la Categoría 1 por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), se llevará a cabo entre el 13 y el 17 de junio próximo, confirmó el General Carlos Antonio Rodríguez Munguía, director de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

En entrevista exclusiva con A21, el directivo señaló que a la fecha se ha concluido la atención de los 28 hallazgos señalados por parte de la FAA, y a sugerencia de las autoridades estadounidenses y decisión propia, se solicitó la revisión técnica.

Explicó que el Technical Review es un procedimiento de tipo auditoría o ensayo (tipo simulador de vuelo) en donde la FAA hará una revisión de los anexos 1, 6 y 8 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que son las áreas de interés de Estados Unidos para garantizar la seguridad aérea en lo que toca a las aeronaves de las empresas que viajan a EU.

La Technical Review permite, en su caso, detectar posibles nuevos hallazgos, pero también solucionarlos sin ningún problema y en el menor tiempo posible, y así estar listos para la auditoria formal”, afirmó.

Sin embargo, Rodríguez Munguía aseguró que en la visita más reciente ya se dieron por terminadas las 28 recomendaciones, algunas tomaron meses puesto que se requerían autorizaciones de los jurídicos de la AFAC, la Subsecretaría de Transportes, la SICT y hasta de la Consejería Jurídica de la Presidencia y además, la Cofemer. Todo esto, además, debió ser validado por Hacienda, lo mismo que la autorización de las 278 plazas y la recategorización salarial de las mismas para completar el grupo de supervisores que ya se incorporaron debidamente a sus labores.

Rodríguez Munguía explicó que desde su llegada a la AFAC, en febrero de 2021, realizó importantes ajustes que meses después permitieron firmar un memorándum de entendimiento para que la FAA les brindara asistencia técnica mediante diez visitas en un año, de las cuales se han hecho seis.

“La revisión técnica contaría como la séptima visita, y no es necesario concretar las 10 visitas establecidas para poder recuperar la categoría; y tras que logremos recuperarla aun así volveremos a contratar el programa anual de asistencia técnica, lo que de alguna forma nos garantiza el cumplir siempre con la normativa”, aseguró.

“La intención era hacer una por mes, pero por temas de Covid cancelaron las de diciembre, enero y febrero; es decir, hubo tres meses muertos en los cuales no avanzamos, aunque nosotros seguimos trabajando, me refiero a que en ese lapso la FAA no nos pudo validar los trabajos hasta su visita en marzo”, afirmó el excomandate de la Fuerza Aérea Mexicana.

Añadió que con el acompañamiento de la FAA y también de la OACI, se les ha asesorado de manera muy abierta y con toda la disposición.

“Sigue la auditoría de OACI, solo que la de ellos en vez de revisar lo correspondiente a tres anexos, son todos, entonces es una auditoría muy completa, y hacen públicos los resultados de cada auditoría; por ello, si algún país no está bien, pues se evidencia ante toda la comunidad aeronáutica del mundo”, concluyó.