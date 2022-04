Las revisiones de contratos colectivos de trabajo que deben realizar confederaciones nacionales, sindicatos nacionales, asociaciones o sindicatos independientes, registra una disminución de 62.8% en el primer trimestre de 2022, respecto a mismo periodo de 2019, cuando empezó la implementación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) entre enero y marzo de 2022, el número total de revisiones que se han efectuado suman 785; el año pasado, aún con restricciones por la pandemia de Covid-19, se realizaron 12.8% mas revisiones a los contratos colectivos, mismos que por ley se tienen que analizar y negociar cada dos años con la empresa titular del contrato.

El reporte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) detalla que las centrales obreras de mayor participación en las revisiones son la Confederación de Trabajadores de México (CTM); la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), quienes redujeron su participación en 64.3% en el primer trimestre de este año, respecto al mismo periodo de 2019.

Por ejemplo, la CTM, quien es la única central que obtuvo un incremento a los salarios real en el mes de febrero; reportó que tuvo 290 revisiones en el primer trimestre de este año, y es 59.4% menos que el año pasado.

Respecto a los sindicatos independientes, estos reportaron un ligero incremento de 3.8% en el primer trimestre de 2022, en comparación con el mismo periodo de 2021. El total de revisiones es de 297.

Especialistas coinciden en que la reforma laboral ha jugado un papel importante, ya sea porque se desarticulan los contratos de protección o inactivos y por otro lado, ya hay una nueva entidad de gobierno a la que se deben reportar, como es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Simulación, quedará superada

Al respecto, Alfonso Bouzas, coordinador en el Observatorio Laboral, destacó que “la reforma vino a desarticular muchos contratos que eran simulados y que obviamente no se revisaron; por otra parte, los empresarios han querido que se realicen revisiones simuladas, pero no lo han logrado, entre otras cosas por que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral los ha frenado, ya que vino a desactivar esa aparente, vida contractual; simple y sencillamente porque tiene que pasar por las bases las revisiones contractuales”.

Añadió que incluso antes de que el Centro Federal Laboral empezará a operar se vio un fenómeno “muchos contratos adelantaron sus revisiones y quisieron hacerla por periodos de más de dos años, eso lo detectó la Secretaría del Trabajo; entonces, en la práctica se presentaron un buen número de simulaciones, previas a que la reforma entrara en la etapa del Centro Federal Laboral”.

Para Pablo Franco, abogado laboral y especialista, sostuvo que la caída en las revisiones contractuales se debe a que “muchos contratos que son de protección las empresas ya no vieron que fuera operativo legitimarlos; por ende, no tiene sentido revisarlos, porque implicaría un gasto, pagarle al sindicato de protección, ya no es funcional a la empresa”.

Aseguró que la cifra real de contratos “se verá el 2 de mayo del 2023. Está claro que la legitimación, que incluso no se ha incrementado en la segunda de implementación de la reforma laboral, mostrará una cifra real sobre lo que representa el movimiento sindical en México. Está evidenciado como una práctica (contratos de protección) ya no es sostenible, ni a las empresas, y que los sindicatos por sí solos son incapaces de darle vida a los sindicatos”.

