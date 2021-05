Más de 7,000 trabajadores de la armadora Hyundai presentaron su voto como parte del proceso de legitimación de su contrato colectivo de trabajo y esta semana corresponde a las empresas de autopartes y a las maquiladoras, de esta manera la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) mete el acelerador para dar cumplimineto con la obligación que marca la reforma laboral, y que busca terminar con los contratos de protección.

En entrevista, el dirigente de la CROC, Isaías González Cuevas, explicó que no hay razones aparentes para que los sindicatos no cumplan con esta obligación, pues cifras de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social estiman que no se ha logrado ni el 1% de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo existentes en el país.

“Algunos sindicatos metieron recursos de amparo, pero una vez que la Suprema Corte avaló la reforma laboral, es claro que los sindicatos tienen que cumplir con este proceso; nosotros estamos trabajando en ello, pues ya inició sus funciones plenas para llevar a cabo las legitimaciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral”, explicó C¡González Cuevas.

El líder sindical apuntó que hay dos sectores clave que no sólo le interesan a la autoridad laboral de nuestro país, sino al gobierno de Estados Unidos que sigue puntualmente el desarrollo e implementación de la reforma laboral, “hay dos sectores que les preocupa mucho para estar avanzando en la legitimación que es el de automotriz y el de maquila justamente; por lo menos en CROC ya estamos avanzando, así que seguramente sumaremos al sector de autopartes que también es del automotriz se va legitimar, no sé si este mes, pero se está trabajando en eso y nos interesa más que nada”.

Vigilaremos cumplimiento de subcontratación

El líder de la CROC, quien además es diputado del PRI, se refirió a la reciente reforma de subcontratación aprobada por el Congreso de la Unión, de la que dijo “los sindicatos estaremos vigilando que se cumpla la ley, que haya trabajadores contratados por una empresa, ya se acabó, se tiene que dar ese cambio y si no el patrón -aparte de que tiene sanciones en el 1004 A, 1004 C- también el que no lo haga el cambio tiene sanciones en el Código Fiscal, entonces no es fácil que lo evada, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer; y a cierran su negocio tendrán que liquidar conforme a la Ley”.

En ese sentido, “ya no se va a estar simulando, ahora si se van a regularizar todos los trabajadores, y va a aumentar el número de afiliados al seguro social porque no todos gozan de la seguridad social. Por eso estimamos que un millón de trabajadores podrán beneficiarse, incluso para ser sindicalizados”, apuntó.