El USMCA será aprobado por las dos cámara legislativas de Estados Unidos a principios de 2020, pronosticó Steven Mnuchin en Doha. Al presidente Trump no le hace falta este acuerdo ni lo logrado con China para tener la reelección, dijo el Secretario del Tesoro, porque la economía estadounidense lleva tres años de comportamiento notable. Al comentar sobre el T-MEC, Munchin hizo una valoración más detallada: El tener una versión mejorada del acuerdo es un paso en la dirección de fortalecer y renovar lo que ya es la mayor zona de libre comercio del mundo.

El Secretario del Tesoro estuvo en la jornada inaugural del Foro de Doha y participó en un panel moderado por la periodista de la CNBC, Hadley Gamble, donde compartió escenario con el Ministro de Finanzas de Qatar, Ali Shareef el Emadi. El tema originalmente planteado era ¿Pueden las instituciones globales y los gobiernos nacionales trabajar juntas para lograr un crecimiento sostenible y justo? La coyuntura y el contexto se impusieron. Mnuchin pasó de hablar del acuerdo comercial de América del Norte a explicar la tregua con China y luego debió dedicar mucho a defender las sanciones estadounidenses contra Irán.

Lo anunciado con China es la Fase 1 de un acuerdo que debería ser mas amplio, dijo Mnuchin. “Los detalles de la Fase 1 se darán a conocer en horas, estamos revisando los documentos y poniendo mucho cuidado en el lenguaje…No habrá Fase 2 hasta que la primera parte no esté implementada correctamente”. En términos generales, el acuerdo anunciado el viernes implica la congelación de aumentos de tarifas a China por parte de Estados Unidos y un compromiso de Pekín de incrementar sustancialmente las compras de bienes agroalimentarios a los productores estadounidenses. “Es una buena noticia porque traerá crecimiento para todo el mundo, pero no hemos terminado la negociación con China, tendremos Fase 2, que quizá se dividirá en A, B y C”, explicó el funcionario de la administración Trump. Dejó ver que allí estarían temas tan delicados como la resolución de las disputas tecnológicas y los derechos de propiedad intelectual.

¿Han dado resultado las sanciones contra Irán?, preguntó la moderadora. “Yo me enfocaré en el aspecto económico y es claro que No. Ha afectado a toda la región, pero sobre todo a la gente de Irán”, dijo el Ministro de Finanzas qatarí. Al tomar la palabra Mnuchin, con buen humor comenzó “me decepcionaría que no me hubieran preguntado sobre esto… Han funcionado porque han reducido la capacidad de Irán de financiar el terrorismo”.

¿No hay un riesgo para el mismo Estados Unidos al utilizar las sanciones económicas y el dólar como arma?, le preguntaron al secretario del Tesoro. Contestó: “las sanciones económicas son una alternativa a la acción militar. Debemos usarlas con cuidado, porque los países sancionados pueden empezar a usar otras divisas y buscar otros mercados”, reconoció.