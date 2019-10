El alcance monetario de El Buen Fin ha sido cada vez mayor desde su primera edición, en 2011, hasta la más reciente en 2018. Las ventas crecen a un ritmo acelerado, así como el total de negocios afiliados y el nivel de compradores estimados.

Durante las primeras cinco ediciones de El Buen Fin la tendencia de crecimiento de ventas de se alineó con la tendencia del valor del comercio minorista en México. En las ediciones 2016, 2017 y 2018 la tendencia ha sido contraria.

Si se analiza como evento aislado, la campaña de promoción del consumo El Buen Fin se expande de manera importante cada nueva edición, mientras que la actividad comercial al por menor crece de manera mucho más modesta. La tendencia que comparten es que, en ambos casos, las ventas que siguen creciendo de manera sostenida y significativa son las que se hacen a través de internet.

Tendencia de ventas en El Buen Fin

En algunos años, el mes en que se lleva a cabo El Buen Fin no presenta un repunte significativo en términos de comercio total. Durante los años 2013 y 2017 incluso se registraron caídas en el nivel de actividad comercial durante el mes de noviembre. Estas caídas no están directamente ligadas a malos resultados de El Buen Fin sino a un desempeño pobre de las empresas comerciales que se mantuvo no sólo en ese mes sino en todo el año.

En el análisis de las ventas logradas en las ediciones de El Buen Fin en conjunto con el nivel de consumo privado total en el mercado nacional también se encuentra una tendencia similar. En noviembre de los años 2013, 2015 y 2016 no se observan variaciones positivas en el nivel de compras de las familias mexicanas en comparación con el mes previo.

Para los años 2012, 2014, 2017 y 2018 el repunte mensual del consumo nacional no superó el 1%, pero dichos crecimientos fueron mayores con cada año. Esta situación podría sugerir que, aunque todavía el peso de El Buen Fin sobre el consumo es bajo, este evento cada vez cobra más importancia.

El Buen Fin 2019

El Buen Fin, la feria de incentivos al comercio más grande del país. feria de incentivos al comercio más grande del país, se realizará los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2019.

Más de 60,000 empresas participan con promociones, descuentos y meses sin intereses tanto en sus tiendas físicas como en sus tiendas en línea durante los días de El Buen Fin. El proyecto organizado por el gobierno federal en conjunto con la iniciativa privada surgió con el principal objetivo de promover el consumo en el mercado interno.

