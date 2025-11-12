Temporada alta: Planea tu estrategia de marketing digital

Los últimos meses del año representan una gran oportunidad para que los emprendedores y pequeñas y medianas empresa (pymes) aumenten sus ventas. Entre el Buen Fin, la temporada navideña y las ventas de fin de año, los consumidores incrementan su gasto y buscan promociones.

Sin embargo, los negocios improvisan su estrategia de marketing en esta temporada alta, lo cual puede ser contraproducente. Por ello, contar con un plan claro y anticipado puede ser la diferencia entre aprovechar la ola de consumo o pasar desapercibido ante la competencia.

Campañas bien pensadas, la clave del éxito

Grace Sandoval, CEO de Empoweringrace, comentó para el podcast “El lado A de los negocios” de El Economista que durante la temporada alta la inversión publicitaria puede triplicarse, por lo que es fundamental diseñar campañas estratégicas.

Las campañas digitales, si no las sabes optimizar, tener los objetivos claros y cuánto quieres vender no le metas mucho dinero porque lo vas a perder”.

La especialista agregó que las campañas orgánicas también pueden ser efectivas, pero solo si los seguidores son reales y están interesados en el producto. De lo contrario, el mensaje se diluye. Cuando el objetivo es atraer más consumidores con el perfil ideal, sí es necesario invertir en marketing pagado.

Errores más comunes en marketing digital

Datos del Instituto Mexicano de la Competitividad y Deloitte, señalan que en temporada alta como el Buen Fin, Black Friday o Navidad las ventas pueden significar el 40% de las ventas del año; sin embargo, los emprendedores cometen errores que cuestan dinero, clientes y presencia de marca.

El error más común, de acuerdo con Grace Sandoval es improvisar las campañas, lanzar sin planificación, no hacer correctamente una segmentación y carecer de un objetivo claro.

No tienen un embudo, que es llevar a los clientes por ciertas áreas para llevarlos a la compra. El embudo debe de ser de acero y una vez que entre el cliente no puede salir hasta que tome la acción de comprar o no”.

Otro error es no tener unificados los canales de comunicación, páginas lentas y perfiles “todólogos”, sin especialización. “Si no hay claridad, no hay confianza. ¿Y las ventas qué son? Confianza. Necesitamos darle a la persona toda la confianza para asegurarles que están llegando a un sitio seguro y que eso es la mejor opción que pueden tomar en ese momento”.

Descuentos sí, pero con estrategia

Poner demasiado énfasis en los descuentos también es contraproducente, ya que devalúa la calidad del producto. La clave, explicó Sandoval, es ofrecer una propuesta de valor sólida y descuentos atractivos, pero reales, acompañados de incentivos o beneficios adicionales.

“Una oferta irresistible es agregar más valor de lo que pagarías normalmente pero no te bajo el precio radicalmente. Un descuento que sea real, porque si a la semana salgo con lo mismo (descuento), el cliente se sentirá traicionado”.

Grace Sandoval recordó que las personas compran por emoción y productos que las hace sentir bien, y por eso las marcas deben conectar con lo que el consumidor siente, no solo con lo que ahorra y combinar la parte racional, que son los descuentos, con las bondades del producto.

La postventa, el verdadero cierre del ciclo

Finalmente, la especialista detalló que la postventa es una parte fundamental del proceso de compra, porque es donde se fideliza al cliente y de ello depende que regrese.

Si no se da un buen servicio se hacen ventas transaccionales y eso es lo más caro que existe en digital, porque cada vez que atraes un cliente gastas. Si creas un cliente mantenlo y dale un seguimiento que dure años”.

Destacó que “la venta no se acaba cuando te pagan, la venta termina cuando te vuelven a comprar. Si nosotros como emprendedores pensamos a largo plazo y damos seguimiento se convierte en rentabilidad”.