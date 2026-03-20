La Inteligencia Artificial pone a Recursos Humanos frente a nuevas decisiones difíciles

Recursos Humanos enfrenta uno de sus mayores desafíos ante la irrupción de la inteligencia artificial (IA), alertaron expertos en un evento organizado por la Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana (CCI France México). Coincidieron en que el uso de la tecnología replantea la toma de decisiones sobre la cultura y estructura organizacional.

Durante la sexta edición del Human Resources Summit de la CCI France México, los especialistas compartieron que la IA no solo introduce herramientas nuevas, sino que elimina certezas, obliga a redefinir estructuras y convierte la toma de decisiones en un proceso más estratégico, pero también incierto y en evolución constante porque aún no hay reglas claras sobre su uso.

En el panel El Tribunal de RRHH: Decidir cuándo no hay una respuesta correcta, se reconoció que hay empresas que ya comienzan a cuestionarse si realmente requieren la misma cantidad de colaboradores porque la inteligencia artificial ya permite hacer más con menos.

No obstante, Luis Antonio Salas, director de Personas, Tecnología e Inteligencia en Kavak, resaltó que no hay una respuesta correcta sobre cuál es el número ideal, lo que convierte a estas decisiones en ejercicios de prueba, error y ajuste constante.

Afirmó que la clave está en entender la necesidad de la compañía, saber hacia dónde va y encontrar a los “talentos correctos” que se alineen a la estructura organizacional pues es esta la que marcará el rumbo del uso de la IA.

IA replantea estrategias de áreas de Recursos Humanos

La IA está cambiando el trabajo cotidiano y ya no se trata solo de ejecutar procesos, sino de rediseñarlos. Los panelistas coincidieron en que no basta con agregar inteligencia artificial en la operación empresarial, sino evaluarla y brindar acompañamiento a las personas trabajadoras, especialmente porque no hay un manual de cómo aplicarla o qué herramienta usar.

Luis Antonio Salas mencionó que la clave está en tener una mentalidad de cambio donde el centro sea entender cómo adaptarse a través del uso de tecnología para agilizar procesos. “No es nada nada más ‘voy a implementar poner ChatGPT’, sino realmente cómo logro ponerlo desde el corazón de lo que hacemos”, resaltó.

Por su parte, Andrés Subía, director de Talento Humano en Luca, refirió que antes de implementar herramientas, es necesario entender qué es lo que requiere realmente la operación, y eso implica acercarse a las personas trabajadoras, conocer sus necesidades, cómo trabajan y cómo la IA puede facilitar sus actividades.

“Nos ayuda a impulsar muchos proyectos. Buscando qué herramientas necesitan, ¿hacen sentido, sí o no? Y luego pasan por un screening financiero”, puntualizó.

A decir de Angela Salazar, directora de Recursos Humanos en Philips México, es necesario instrumentar a los trabajadores sobre la importancia de no usar herramientas de IA solo por moda o porque están en tendencia, sino porque realmente las requieren. En esa línea coincidió con Subía en que hay que cuestionarse: “¿Qué tipo de herramientas usar? ¿Qué te sirve y qué no te sirve?”.

Indicó que esas preguntas se responden al entender qué procesos se pueden optimizar, cuánto tiempo se puede ganar, qué decisiones se toman más rápido así y a la par se debe promover un uso responsable.

“No hay un libreto que te diga cómo usar o cómo no usarla, pero sí podemos marcarnos dentro de nuestros principios y valores hasta dónde la podemos usar, de qué manera la podemos usar y dónde definitivamente ya no es un terreno seguro para trabajarla”, puntualizó.

Al respecto, Antonio Salas resaltó que actualmente existen muchos modelos de IA y un problema al que se enfrentan desde Recursos Humanos es que muchas personas están acostumbradas a usar estos agentes para tener conversaciones, pero eso complica su uso responsable, por ende, resaltó que hay que entrenar a las personas.

“Vamos ayudando a las demás personas a usarla de manera correcta. Y algo que es importante y fundamental es el uso responsable”, urgió.

Destacó que no orientar a las personas sobre el uso de la inteligencia artificial o revisar los procesos en los cuales se aplica puede poner en riesgo la operación no solo al entorpecer procesos, sino incluso vulnerar la seguridad de la información al introducir datos de la compañía en agentes que pueden no ser realmente confiables.

“Es donde entra la parte humana de decir, ‘¿Para qué lo vas a usar? ¿Quién tiene que aprobar? ¿Por qué lo vas a hacer?’ Y dar este monitoreo constante y acompañar realmente a nuestras personas a usarlo de manera responsable”, explicó.

Los expertos coincidieron en que ahora ya no solo se enfrentan a la tarea de gestionar personas, sino que también evalúan herramientas, proveedores y modelos de IA, tratando de entender cuáles realmente generan valor y cuáles solo responden a una tendencia.

RH enfrenta retos que van más allá de la tecnología

Durante el Human Resources Summit, Hajer Najjar, directora general de la CCI France México, aseguró que el reto de Recursos Humanos ya no solo es atraer talento, sino también saber retenerlo, desarrollar el liderazgo e integrar a nuevas generaciones, quienes ya se caracterizan por tener nuevas expectativas laborales a las antecesoras.

“Hoy hay una guerra por el talento, hay tensiones crecientes en los modelos de las organizaciones. La actividad, la estructura, el trabajo en casa, el trabajo en los negocios, muchas tensiones y una presión cada vez más fuerte en los equipos para hacer más, con menos y mucho más rápido”.

Por su parte, Liliana León, vicepresidenta de Recursos Humanos y Seguridad en Pernod Ricard México, quien además lidera el Comité Capital Humano del CCI France México, añadió que independientemente del tamaño de las empresas, la transformación de los modelos organizacionales obliga a no perder el sentido humano.

A su vez, Lizeth Quintanilla, directora de Talento en Veolia México y también líder del Comité, agregó que el mundo está cambiando de forma acelerada, por ello Recursos Humanos tiene la responsabilidad de evolucionar la forma en la que atrae y gestiona al talento y su desarrollo.