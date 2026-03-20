El nombre del juego es tener proyectos bancarizables a mediano y largo plazos: Marcos Ramírez

Para Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte, el nombre del juego para detonar el crecimiento económico de México –más allá de 2.0%– es tener proyectos que sean bancarizables, pero no sólo para un año, sino para el mediano y largo plazos.

“Que trabajemos en un plan, que sepamos qué va a pasar en México en cinco, 10, 15 años. De tal manera que los inversionistas puedan estar previendo cómo van a invertir y en qué, y cómo los bancos vamos a estar esperando al otro lado y cómo vamos a bancarizar todo eso. Al final de cuentas, un banco es una cadena de transmisión entre el que tiene el dinero y el que lo necesita”, apunta.

En entrevista, el director general de Grupo Financiero Banorte detalla que, en cuanto más rápido sea esa cadena de transmisión, más rápido va la economía.

“Para que eso pase, necesitamos proyectos buenos y necesitamos hacerlos bancarizables pronto”, subraya.

En este sentido, considera que los proyectos que se han presentado en el Plan México y en el Plan Nacional de Infraestructura, están cada vez más aterrizados.

“(En el banco) ya estamos haciendo lo que le llamamos la última milla, como afinar los proyectos en el último detalle, para que pase de ser un papel a ser un proyecto específico que permee en la economía”, dice.

Ramírez Miguel agrega: “Necesitamos carreteras, trenes, gasoductos, oleoductos, puertos, aeropuertos, todo lo que tenga que ver con infraestructura, y si eso lo cumplimos, vamos a llegar”.

Amplia cartera en infraestructura

De acuerdo con información del banco, la cartera de infraestructura de Banorte asciende hoy a cerca de 55,000 millones de pesos, destinados al financiamiento de proyectos estratégicos en sectores como agua, transporte público, carreteras, infraestructura social y puertos.

El actual programa de desarrollo de infraestructura en México, argumenta, representa una oportunidad clave, tanto para la institución como para el crecimiento económico del país.

“En Banorte estamos listos para financiar, estructurar y acompañar los proyectos del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo del Bienestar, trabajando de la mano con el gobierno de México y con el sector público”, puntualiza.

Marcos Ramírez resalta que del Plan México, tiene que salir todo lo demás, pero también menciona que se necesita que haya certidumbre la cual, dice, cada vez se está dando más.

Se puede crecer más de 2.0%

El director general de Banorte recuerda que el año pasado el crecimiento económico fue bajo; no obstante, para este año se espera –con base en las expectativas del área económica del banco– una expansión de 1.8%, a lo cual el Mundial de Futbol podría contribuir con entre 0.3 y 0.5 puntos porcentuales.

Destaca que con el Plan México y otros proyectos, a partir del siguiente año es posible que la economía crezca un poco más, y de ahí empezar con expansiones económicas sostenidas de hasta 4.0 o 5.0%, tasas que ve posibles de alcanzar.

“Debemos aspirar a eso y hasta un poco más”.

Mipymes, específico en Plan México

Marcos Ramírez refiere que el tema de mayor financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) es uno muy específico dentro del Plan México, y en este sentido se ha avanzado.

En el caso de Banorte, abunda, incluso se ha nombrado a un director específico para este segmento.

“También estamos haciendo que los productos para las pymes sean más rápidos, más permeables y más fáciles de acceder a ellos. Nos metimos mucho en pymes de mujeres y diseñamos un producto para ellas donde simplemente porque la pyme es de una mujer, le mejoramos las condiciones”.

Señala que en este tema, la banca de desarrollo juega un papel fundamental, complementando el papel de la banca comercial.

Los riesgos

El director de Banorte comenta que son varios los riesgos tanto externos como internos que podrían afectar el desarrollo de la economía, como los temas geopolíticos y otros que están fuera del control de México.

Pero a nivel interno, comenta: “es que los mexicanos nos la creamos, que ya dejemos de estar diciendo que no se puede y voltearla, a sí se puede y que entre todos jalemos la carreta”.

Respecto a la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, considera que, como en toda negociación, no será suave, pero que al final de cuentas se saldrá bien.