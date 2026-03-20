Para crecer más de 3% se requiere mayor inversión, principalmente privada nacional: Eduardo Osuna

Para resolver el problema de pobreza que tenemos, de ingresos medios, de mejor calidad de vida para los mexicanos, tenemos que estar creciendo, de manera sostenida, por encima de 3.0 por ciento. Y de manera sostenida es de 10 a 15 años, y es deseable que en algunos puntos sea entre 4.0% y 5.0%”, afirma Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.

En entrevista, precisa que eso no se logra si no hay una mayor inversión, especialmente de la iniciativa privada nacional.

“Es muy importante la Inversión Extranjera Directa, pero representa 10% de la nacional”, dice.

Recientemente BBVA México modificó al alza su perspectiva de crecimiento económico para el 2026, y ahora es de 1.8%, con sesgo al alza.

Ello, ya descontando aspectos como los riesgos derivados de los conflictos geopolíticos y la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, que iniciará en breve y de la que el banco tiene una buena expectativa.

“En general, el impacto (del conflicto bélico que se vive entre Estados Unidos e Israel con Irán) va a ser limitado en términos de la economía de México, y lo más importante son las cosas por las cuales subimos la proyección (de crecimiento). Una es el dinamismo del consumo que vimos en los últimos dos meses del año pasado, y en lo que va de este año; que estamos viendo más certidumbre en términos de la renovación del tratado comercial, o sea ya tenemos datos muy concretos hacia dónde va”, argumenta.

Importante, plan de infraestructura

Agrega: “Y también decir que el Plan de Infraestructura que anunció la Presidenta de la República es muy importante para detonar la inversión y para generar empleo, y por lo tanto crecimientos. Esas son las razones por las cuales estamos incrementado nuestra perspectiva de crecimiento a 1.8%”.

Eduardo Osuna precisa, en este sentido, que es importante el Plan de Infraestructura presentado por el Gobierno Federal, mismo que contempla más de 1,000 proyectos.

Destaca que el tema de energía es una condición precedente para que se dé el resto de la inversiones.

“Si no hay energía eléctrica de bajo costo, renovable, disponible, pues no va a haber inversiones en parques industriales, no va a llegar más industria. Por eso es tan relevante el Plan de Infraestructura, porque va a detonar las condiciones para que haya otro tipo de inversiones”, apunta.

Resalta que, dentro del Plan Infraestructura, hay un tema que no es menor y que tiene qué ver con el sector de logística.

“Hay carreteras saturadas. Todo lo que va en la ruta de exportación hacia Estados Unidos, las carreteras, es impresionante ver la cantidad de tráileres, y de repente si uno falla y hay un accidente, puede estar parado 10 horas”, comenta.

Así, subrayó que éste y otros factores, hacen que el país pueda crecer a un mayor ritmo, pero también menciona que, sin duda, debe generarse mucha confianza a los inversionistas mexicanos, y las condiciones para los extranjeros, a fin de que haya más inversión.

“México tendría que estar recibiendo el doble de Inversión Extranjera Directa”, expresa.

El banquero refiere, por otra parte, que está el tema de la informalidad. “Por eso es tan relevante el plan de digitalización que se está trabajando con el Gobierno Federal, para que logremos romper también ese ciclo de baja productividad.

“Si queremos sostenidamente estar por encima de 3.0% (de crecimiento), tenemos que invertir por encima de 25% durante los siguientes 10-15 años”, enfatiza.

Gobierno va por el camino correcto

En este sentido, el director de BBVA México afirma que el gobierno (con el Plan México, el Plan de Infraestructura y otras medidas) va por el camino correcto, y es por eso que, en parte, el banco está incrementando, de momento, su pronóstico de crecimiento económico.

“Y sobre todo resaltaría el nivel de diálogo que estamos teniendo con la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos viendo cómo todos sumamos para lograr justo que el país tenga más crecimiento. Los objetivos son los mismos: queremos un México mejor; queremos que haya más inversión, más empleo, más crecimiento, y al tener objetivos comunes, es cómo podemos sentarnos a ver cómo sumamos”, dice.

Proyectos con mayor interés

Eduardo Osuna detalla que, en este marco, hay un gran apetito por los proyectos de infraestructura.

“Sobre todo en los que va a estar metido el sector privado para construir plantas de cogeneración (de energía), para hacer carreteras y demás, pues muchos ya son clientes del sistema financiero, entonces con ellos hemos recorrido ese camino varias veces. Tenemos apetito por estar ahí, porque si la banca no entra, no hay proyectos, y no sólo la banca, el sistema financiero completo, y luego ya eso deriva en mayor demanda de crédito de personas físicas, de empresas más pequeñas que son proveedores de estos grandes operadores de energía, de carreteras, de puertos y demás”, enfatiza.

Concluye: “Entonces la banca, un banco como BBVA, que somos completamente universal, que somos un banco que atiende todos los segmentos, en todo el país, pues sabemos que va haber demanda, y vamos a estar ahí pegados para satisfacer esa demanda que ocurra”.