8 de cada 10 mexicanos afirman que la felicidad en el trabajo es clave para la productividad

¿Qué pesa más en la productividad, la presión o la felicidad en el trabajo? Para los mexicanos, ser feliz en el trabajo es clave para un buen desempeño, incluso en contextos de alta presión. Esta es la opinión de 78% de los trabajadores, de acuerdo con una encuesta de Research Land y Zeus.

Aunque puede parecer una mera percepción, la realidad es que hay un vínculo entre la satisfacción que genera la felicidad en el trabajo y la productividad. La investigación Happiness and Productivity de la Universidad de Warwick (Reino Unido) identificó que los trabajadores felices son 12% más productivos, este fue el resultado de tres experimentos con empleados al azar a quienes se les indujo un aumento de felicidad.

Este 20 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Felicidad, una fecha reconocida por la ONU desde el 2012 y que busca hacer consciencia sobre la felicidad como una meta humana, y el entorno laboral juega un papel clave.

La encuesta de Research Land y Zeus, plataforma de gestión de capital humano, muestra que ser feliz en el trabajo no es sólo un tema de satisfacción personal, se trata de un factor que incide en el desempeño y en los resultados de negocio. El 47% de los empleados encuestados consideró que el bienestar genera resultados más duraderos que la presión.

“Las organizaciones están transitando hacia un modelo donde el bienestar deja de ser un concepto abstracto y se convierte en un indicador medible. Esto permite entender mejor cómo factores emocionales y culturales impactan el desempeño, la permanencia y el compromiso”, dijo Pedro Brarda, director general de Zeus.

Sin embargo, aunque la felicidad está vinculada con un mejor desempeño, las empresas en México tienen un reto en convertir el trabajo en un elemento clave para el bienestar de las personas.

El último Índice de Felicidad de Ipsos posiciona a México como el tercer país más feliz del mundo, 8 de cada 10 mexicanos se consideran felices. Los principales motores de este sentimiento son la familia y el sentimiento de aprecio son los elementos que más influyen, pero el trabajo ocupa la posición nueve con apenas 17% de las personas que considera que su empleo es lo que más les hace feliz.

¿Qué nos hace felices en el trabajo?

En este escenario, una pregunta clave es: ¿Qué hace feliz a las personas en el trabajo? La encuesta de Research Land y Zeus evidencia que no hay una fórmula única, aunque los beneficios tangibles juegan un papel importante.

Los encuestados ubicaron la inversión en gimnasios o snacks (38%), decisiones estratégicas a partir de la medición del bienestar (26%), aumentos salariales (21%) y reducción del estrés (15%) como los factores que más influyen en entornos laborales felices.

Es decir, la felicidad en el trabajo está ligada a un conjunto de acciones. En la definición de una ruta para mejorar el bienestar, tomar decisiones basadas en datos será clave, de hecho, un 47% de los trabajadores aseguró que uno de los errores más frecuentes es asumir que el dinero y los bonos es suficiente para generar satisfacción laboral.