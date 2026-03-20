Impunidad en México: Entidades con los índices más altos y más bajos

El índice de impunidad en México muestra brechas regionales importantes, que reflejan retos particulares entre materia de Estado de Derecho en cada entidad.

De acuerdo con los datos de la organización México Evalúa, estados como Jalisco encabezan los niveles más altos, con un índice de 97.81% de casos no resueltos, seguido por Morelos con 97.61% y Guerrero con 96.19%, lo que refleja una baja efectividad en la resolución de delitos.

Otros estados con niveles elevados incluyen el Estado de México y la Ciudad de México, ambos con índices superiores a 96%, lo que evidencia que la impunidad no es exclusiva de una región, sino un fenómeno extendido en distintas partes del país, incluyendo zonas con alta concentración poblacional.

En contraste, algunas entidades presentan menores niveles relativos de impunidad. Michoacán registra un índice de 67.68%, mientras que estados como Puebla y Yucatán también muestran porcentajes más bajos en comparación con el resto del país.

Sin embargo, incluso en estos casos, la proporción de delitos no resueltos sigue siendo considerable.

Pese a estas brechas, en términos generales la impunidad en México se mantiene en niveles altos, constituyendo uno de los desafíos más grandes para las instituciones de procuración, atención e impartición de justicia.