México alcanzará la paridad en los consejos de administración hasta el 2043

En México, el 14% de los asientos en los consejos de administración están ocupados por mujeres, lo que muestra un crecimiento solo del 1% comparado con el último años. De continuar con esta tendencia, la paridad de género se alcanzaría hasta el 2043, revela el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

De acuerdo con el estudio “Mujeres en las empresas 2025”, realizado por el IMCO y Kiik Consultores, el total de consejera, sólo 5.5% son independientes, mientras que el porcentaje de consejeros hombres es de 28 por ciento. “Es decir, hay cinco veces más consejeros independientes que consejeras independientes”.

Además, únicamente ocho empresas tienen una mujer presidenta en su conseja, lo que representa apenas el 4%, mientras que sólo 9% de las organizaciones tienen más del 30% de mujeres en su consejo y 19% están compuestos únicamente por hombres.

Este nivel de representación marca el punto de quiebre a partir del cual las mujeres pueden influir en la toma de decisiones y aportar un cambio de perspectiva a la organización”.

A pesar de haber un aumento de representación de mujeres en los consejos en los últimos cuatro años, al pasar del 10% en el 2021 al 14% en el 2025, México continúa teniendo la menor participación femenina de América Latina, de acuerdo con la OCDE, mientras que la tendencia global es de aumentó de 21% en el 2016 al 31.5-5 en el 2024.

Menos asientos disponibles

El estudio que analizó la información de 187 empresas del mercado de capitales y deudas, así como 15 Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAs), listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), destaca que en el último año solo se incorporaron tres mujeres consejeras, lo cual puede responder a la reducción de compañías en los mercados de valores.

Como resultado, el total de asientos disponibles cayó 6%, lo que limita las oportunidades de sumar nuevos perfiles y frena la renovación de estos órganos, puntualiza el informe.

Representación de mujeres en pestos directivos

Aunque 85% de las organizaciones reconoce que la diversidad aporta valor al negocio y se han registrado avances en los últimos años, hoy persiste un estancamiento en la representación femenina en la alta dirección. Sólo 3% de las direcciones generales está encabezada por mujeres.

No obstante, algunas áreas muestran mayor apertura, las mujeres representan 15% en direcciones de finanzas y 26% en direcciones jurídicas. Aun así, 64% de las empresas no tiene mujeres en ninguna de las tres direcciones clave (general, finanzas y jurídica) y solo dos de las 187 compañías analizadas cuentan con presencia femenina en las tres.

Representación de mujeres en mipymes de Jalisco

El estudio también analizó la brecha de genero en los negocios de Jalisco, entidad que cuenta con más de 365,000 unidades económicas, de las cuales 99.8% son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y únicamente el 0.2% son grandes, de acuerdo con el Censo Económico 2024.

Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Jalisco se aplicó una encuesta al sector empresarial y de encontró que 47% de los dueños de mipymes son mujeres y en una de cada cinco micronegocios las ellas ocupan más de la mitad de los puestos directivos.

En Jalisco, las mipymes señalan como principales retos la gestión de talento (65%), los trámites y cargas regulatorias (60%), la inseguridad (30%) y la necesidad de innovar (34%).

“Cerrar las brechas de género es un reto para todas las empresas, pero para las mipymes se suma a desafíos propios, como la baja permanencia en el mercado, el uso limitado de habilidades digitales, la falta de financiamiento y una mayor participación en la informalidad”.

En tanto, en las empresas grandes las mujeres suelen dirigir áreas de mercadotecnia y recursos humanos, mientras que los hombres predominan en operaciones y tecnología. Además, el 44% cuenta con programas formales de inclusión con mecanismos de seguimiento y 24% mide y transparenta sus avances en materia de igualdad.