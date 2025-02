Claves para elevar la presencia de mujeres en consejos de administración

La representación de las mujeres en los consejos de administración en México es sólo del 13%, un porcentaje bajo, comparado con el 40% de participación en las principales economías a nivel mundial, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Además, sólo 4.6% son consejeras independientes, es decir, no tienen un vínculo directo con la empresa y son elegidas por su capacidad y prestigio profesional.

Impulsar la participación de las mujeres en los consejos de administración requiere derrumbar temas estructurales, culturales y de desconocimiento, señala Erika Quevedo, directora general del Consejo de Empresas Globales (CEG).

“Hay temas estructurales, culturales y de desconocimiento, sobre todo en países latinoamericanos, y desconocimiento de lo que la diversidad realmente impacta en el sector empresarial”, detalla la especialista.

Puntualiza en la necesidad de visibilizar los beneficios de tener equipos diversos. Datos de Mckinsey señalan que las organizaciones con equipos diversos tienen 39% mayor probabilidad de obtener mejores resultados financieros. Además, las empresas que tienen en su plantilla laboral una representación de mujeres superior al a 30% muestran una ventaja financiera.

“Cuando tienes mujeres y órganos de decisiones diversos, se mejora el rendimiento empresarial en todos los niveles, ya que los resultados financieros de las empresas mejoran. Algunos estudios hablan del 25%, además, hay mayores niveles de innovación”.

Erika Quevedo detalla que los equipos con mujeres crean una cultura empresarial de mayor innovación, porque “suelen proponer abordar temas de sostenibilidad, cambio climático, ahorro de energía, de agua, y eso al final genera una mayor resiliencia empresarial”.

México tiene talento femenino

Erika Quevedo puntualiza en que en México hay talento femenino y es un error el que se diga que no hay mujeres preparadas, lo que se necesita es visibilizarlas y brindarles mayor formación para que se sumen a consejos de administración

Se cree que para formar parte de un consejo de administración se debió haber sido CEO de una empresa, y no es verdad, mujeres que estuvieron en posiciones de vicepresidencia o dirección de alguna otra área también pueden tomar una silla, lo que se requiere es tener años de experiencia.

Además, el perfil depende de lo que necesite la compañía. “Lo ideal es que en un consejo de administración haya personas de distintas habilidades, conocimientos, carreras y perfiles”, para conocer los riesgos y lo qué se puede hacer para crecer la empresa.

Erika Quevedo se requiere visibilizarlas y brindarles mayor formación a las mujeres para que se sumen a consejos de administración, por ello desde hace unos años el CEG creó el programa de formación para mujeres en consejos de administración.

El programa, que dura 48 horas, es en alianza con Deloitte y Page Executive, brinda formación en temas de gobierno corporativo y ofrece talleres para fortalecer las habilidades de liderazgo y soft skills.

Además, las mujeres que pertenecen al programa tienen acceso a una red de mujeres en consejos a nivel internacional.

Las cuotas de género ayudan a que más mujeres lleguen a los consejos de administración

Existe un dilema entre establecer cuotas de género o no, al respecto Erika Quevedo dice que el talento no tiene género, y tanto hombres como mujeres son talentosos, y si se toma en cuenta esta premisa las cuotas de género no deberían existir y se debería apostar por la persona que tiene las capacidades para el puesto, pero en realidad esto no sucede, y las mujeres quedan rezagadas al competir por un puesto por ello las cuotas ayudan a “dar un empujoncito”.

Establecer una cuota del 30 o 35% puede impulsar la participación de las mujeres en los consejos de administración, pero también se requieren trabajos de formación, visibilizarían y a nivel cultural, porque aún existen prejuicios de que una mujer este al frente de una organización.

“Es lento el proceso, esa es la verdad, me encantaría decirte que este número del 13% el próximo año se va a duplicar, pero la realidad es que estamos viendo que el proceso es lento y por eso necesitamos trabajar en proyectos que den una mayor velocidad”, finaliza Erika Quevedo.