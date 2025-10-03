La apuesta de Eden: radiografías más precisas con el poder de la IA

Actualmente, que un profesional de la salud cuente con herramientas diagnósticas especializadas es fundamental para lograr procedimientos o tratamientos oportunos y asertivos.

Bajo este escenario, es que nace Eden, una empresa mexicana especialista en radiología que a través de inteligencia artificial (IA) acerca a los pacientes con los centros de salud y ayuda a los radiólogos a realizar diagnósticos precisos.

“Eden se ha convertido en el principal sistema de trazabilidad por imagen en México y Latinoamérica. Tenemos el privilegio de atender a más de 15 millones de pacientes cada año y más de 2,200 instituciones de salud”, indicó Julián Ríos Cantú es el CEO y cofundador de Eden en entrevista para El Economista.

“Nuestro RIS/PACS nativo en la nube pone herramientas diagnósticas especializadas en manos de los radiólogos y el poder de la Inteligencia Artificial al alcance de las instituciones”.

Con presencia en 18 países Eden se ha convertido en el principal sistema de trazabilidad por imagen en México y Latinoamérica.

“Nuestro sistema sirve de inicio a fin en toda la experiencia del paciente. Desde el agendamiento, a la cotización, en la comunicación asíncrona con el paciente y el médico tratante y lo más importante las herramientas diagnósticas que el médico va a usar”, indicó.

“En nuestra plataforma vemos de todo, desde el oncólogo que está tomando una decisión de qué quimioterapia va a tener un niño a través de un estudio con nuestras herramientas, o un cardiólogo que mañana tiene que hacer un trasplante de corazón como última línea de defensa para salvar un paciente y necesita nuestras herramientas para llegar al diagnóstico preciso”.

Eden AI | Torax

Uno de los productos que más impacto ha tenido de Eden es la radiografía de Torax. Con su sistema es capaz de detectar automáticamente hasta 10 anomalías cardiotorácicas con 99% de precisión.

Esta primer IA diagnóstica 100% nativa en un sistema PACS, tiene el respaldo clínico de talla mundial y aprobación de la FDA, es una inteligencia de soporte que eleva la productividad del radiólogo y permite brindar atención oportuna.

“Una de las enfermedades que puede detectar de manera rápida y precisa es el cáncer de pulmón o nódulos que se puede convertir en cáncer de pulmón. Y esto es crítico porque la mayoría del tiempo los médicos no pueden ver todo este gran volumen de tórax. Nosotros podemos identificar qué pacientes tienen un nódulo, priorizarlos, que el médico los vea antes y que determine si necesita una biopsia o algo más para confirmar”, explica.

En México, la tecnologia de Eden está presente en lugares como laboratorios Chopo, el hospital Médica Sur, entre otros.

Plataforma 100% cloud-native

Debido a que Eden tiene radiografías digitales de alta calidad, se da una mayor facilidad al diagnóstico remoto, para que médicos con alta especialidad vean estudios de pacientes que están en zonas remotas y puedan ser atendidos.

“Las imágenes son de una calidad excepcional, permitiendo que los médicos tengan una visión clara y precisa de la situación del paciente, lo cual mejora la eficiencia y la calidad de la atención médica brindada”.