Entrena tu mente para toma mejores decisiones y fortalecer la organización

Tomar una decisión difícil o la sensación de quedarse estancado es frustrante, porque los pensamientos se bloquean, de hecho, las personas solo usamos el 10% de la habilidad mental, este dato le sorprendió a Brian Tracy, orador motivacional, y entendió que había un potencial bloqueando el cerebro, en el que se podía tomar mejores decisiones.

Por ello, puso en práctica un método de entramiento mental para tomar mejores decisiones, debido a que permite reconocer y aprovechar oportunidades, tanto a nivel personal como profesional.

En este contexto, elegir a un socio o con quien quieres trabajar no es una decisión a la ligera, debido a que 85% de las personas que elijas para socializar, invertir, hacer negocios o casarte, determina el éxito y felicidad en la vida personal.

“El 95% del éxito de los negocios lo determinan dos factores: la calidad de la gente que atraes y la gente a la que le otorgas un puesto específico o delegas cierto trabajo. La gente con la que trabajas y la que te elige puede marcar la diferencia entre el éxito o fracaso del negocio”, explica Brian Tracy, en su libro “Despierta tu inteligencia”.

Disminuye la velocidad

La mente tiene una alta capacidad de procesar más de una cosa en cuestión de segundos. El flujo de conciencia tiene una velocidad de 1,500 palabras por minuto, pero a veces, pensar en tantas cosas al mismo tiempo no suele conducir a nada.

A pesar de sentir que somos multitareas, lo cierto es que la mente solo se puede concentrar en un pensamiento a la vez para tomar una decisión o actuar de una mejor manera.

“El simple acto de detenerse a pensar antes de decir o hacer algo, casi siempre mejora la calidad de la respuesta final. Uno de los mejores hábitos que puedes desarrollar es practicar el pensamiento lento”, señala Brian Tracy.

Ante situaciones de mucha turbulencia o grandes cambios, el autor plantea pensar con calma y apartar grandes bloques de tiempo que van desde uno a tres días, debido a que la soledad es esencial para aclarar la mente.

La información es poder

Pensar con mayor agilidad no solo es reflexionar, sino informarse, investigar e incluso acudir con personas de confianza o que transmitan inspiración. Por ello, antes de actuar, hay que analizar la situación y con ello, prevenir pérdidas de tiempo y recursos.

“Averigua hechos reales, no los obvios ni los que das por sentado, tampoco los que desearías. Solicita opiniones y pregunta entre la gente de tu industria, porque sus opiniones e ideas podrían cambiar tu perspectiva”.

Sin embargo, el autor menciona que una de las maneras para obtener más información y experiencia es convertirse en tu propio asesor de negocios y replantear ideas incómodas, pero necesarias.

Una meta sin fecha solo es un deseo

Brian Tracy relata que encontró en una vieja cómoda un libro usado, en el que leyó la frase: “Si quieres tener éxito, debes tener metas”, y esa idea le permitió agilizar su mente e incrementar su productividad.

Por ello, las metas permiten tener mayor calidad, enfocarse en un objetivo e incluso resolverla en menor tiempo. Aunado a que son la mejor alternativa cuando una persona se encuentra en una situación de incertidumbre o no sabe por dónde comenzar.

Pero, recalca que establecer metas no solo es escribirlas, sino también poner una fecha definitiva y darles una descripción.

“Solo el 3% de los adultos tiene metas claras y escritas, lo cual permite lograr 10 veces más de lo que las personas promedio logran a lo largo de toda su vida laboral”.

La negatividad aísla

Pensar en el fracaso o el miedo de intentar cosas nuevas conduce a pensamientos negativos, que impiden potenciar la agilidad mental. En cambio, el enfoque positivo impulsa el éxito.

“Pensar de forma positiva exige un esfuerzo hasta que se convierta en una respuesta habitual ante la vida y las circunstancias. Por ello, el aprendizaje y la práctica pueden ayudarte a convertirte en un pensador positivo”.