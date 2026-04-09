Ciberataques se disparan y se vuelven más sofisticados: 84% de empresas reporta más amenazas

Los ciberataques continúan en aumento, puesto que el 84% de las organizaciones en México reportan tener un incremento significativo en el número de ataques en los últimos dos años, de acuerdo con un estudio realizado por CISO de Kaspersky.

Esto refleja que aun existen brechas por atender para garantizar la protección de sistemas y datos en los próximos dos años, así lo considera el 90% de los encuestados. Además, el 32% de los lideres de seguridad considera prevé que se requerirá de un mayor esfuerzo para blindarse.

Ciberataques más sofisticados

El informe también destaca que los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados, debido que han empezado a combinar el uso de herramientas legítimas en distintas etapas de los ataques para dificultar su detección, así como explotar vulnerabilidades en sistemas y ejecutar fraudes potenciados por inteligencia Artificial, dejando el uso de malware para las fases finales.

“En América Latina estamos viendo cómo el aumento en la complejidad de los ataques está superando la capacidad de respuesta de muchas organizaciones. No se trata solo de más amenazas, sino de ataques mejor diseñados que aprovechan la falta de integración entre herramientas y procesos. Esa desconexión retrasa la detección y permite que los atacantes avancen con mayor facilidad dentro de los entornos corporativos”, señala Claudio Martinelli, Director General para Américas en Kaspersky.

Esta evolución de los ciberataques lleva a las organizaciones a enfrentar nuevos riesgos de seguridad en:

Entornos de nube 64%

Ataques basados en inteligencia artificial 50%

Amenazas como el phishing y la ingeniería social 30%

Riesgos internos 30%

Ataques a la cadena de suministro 26%

Amenazas persistentes avanzadas (APT) 38%

Ransomware 14%

En conjunto, estos vectores se distinguen por su capacidad de adaptación a las defensas organizacionales y por aprovechar múltiples puntos de entrada de forma simultánea, lo que complica su detección en etapas tempranas.

3 desafíos que enfrentan las organziaciones

Ante este panorama, Kaspersky identifica tres desafíos claves:

1. Fortalecer la visibilidad de ataques en curso o en etapas iniciales mediante la integración de inteligencia de amenazas de fuentes confiables, que anticipe campañas, tácticas e indicadores de compromiso antes de que impacten a la organización.

2. Mejorar la detección de amenazas avanzadas dentro del entorno corporativo, considerando que los ataques actuales operan en múltiples etapas y emplean técnicas de evasión.

3. Las organizaciones enfrentan procesos de respuesta fragmentados que retrasan la contención de incidentes. En este sentido, la integración de herramientas y la automatización de flujos operativos resultan clave para reducir los tiempos de respuesta.