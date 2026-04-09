Declaración anual 2026: claves para evitar problemas fiscales como un emprendedor

Abril es el mes para que las personas físicas presenten su declaración anual. Cumplir con esta obligación es clave, ya que errores o inconsistencias pueden derivar en multas.

Por ello, quienes realizan actividades empresariales y tributan bajo este régimen, deberán estar atentas a su información, sobre todo en la emisión correcta de comprobantes, ya que es uno de los errores más frecuentes.

Si hay comprobantes que están mal emitidos puede ocasionar inconsistencias, por ejemplo, cuando existen comprobantes duplicados y se omite cancelar uno de ellos”, menciona Luis Carlos Figueroa, vicepresidente de fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Quiénes deben presentar la declaración anual

No todas las personas físicas están obligadas a enviar la declaración anual; sin embargo, las personas que renten inmuebles, cuenten con dos o más patrones o perciban ingresos anuales superiores a 400,000 pesos deben cumplir con este requisito.

Asimismo deben realizar la declaración anual las personas físicas con actividad empresarial, como dueños de restaurantes, cafeterías, tiendas de abarrotes, talleres mecánicos, papelerías o salones de belleza.

Además, las personas físicas que presten servicios profesionales como contadores, dentistas, psicólogos, terapeutas, nutriólogos o veterinarios.

En caso de que se omita el envío de la declaración anual, puede conllevar una multa, pero antes de eso, la autoridad hacendaria envía recordatorios.

Puede llegar un requerimiento y en caso de haber cumplido con la obligación te puede derivar en una infracción con su respectiva multa”.

Las multas por no enviar la declaración anual varían por el incumplimiento de cada obligación. Además, el incumplimiento puede derivar en la cancelación temporal o definitiva del Certificado de Sello Digital, así como en una opinión de cumplimiento negativa.

Consejos para presentar la declaración anual

Para presentar la declaración anual, primero hay que verificar que la información mensual precargada sea correcta.

Luis Carlos Figueroa aconseja tener el soporte documental sobre la emisión y recepción de los comprobantes, al igual que verificar que la firma electrónica siga vigente y en caso de que esté vencida, verificar la disponibilidad de citas en el sitio del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cualquier modificación que se tenga que hacer en la declaración anual, se debe realizar antes del 30 de abril”.

Asimismo, para evitar problemas con la saturación del sitio para hacer la declaración anual, existe un calendario que muestra los momentos en los que la página recibe mayor tráfico y también con menor afluencia.

Estos son los documentos que no deben faltar para realizar la declaración anual para personas físicas, de acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon):

Requisitos para llenar la declaración anual 1. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC): Contar con la contraseña y/o firma electrónica vigente. 2. Constancia de Situación Fiscal (CSF): Verificar que la información se encuentre actualizada. 3. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales: Comprobar que se encuentre en sentido “positivo”. 4. Domicilio fiscal: Asegurarse que los datos estén actualizados y con estatus de “localizado”. 5. Buzón Tributario: Debe encontrarse activo y que los medios de contacto estén actualizados. 6. Visores del SAT: Consultar el Visor de comprobantes de Nómina para el trabajador y el Visor de Deducciones Personales, para que la información precargada sea correcta. 7. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI): Revisar los comprobantes de ingresos, gastos, retenciones e información de pagos. 8. Ingresos recibidos: Comprobar que los ingresos recibidos en el estado de cuenta bancario coincida con el importe neto en los CFDI emitidos por el empleador durante el ejercicio. 9. Devoluciones: Asegurarse de que la cuenta CLABE esté activa para que el depósito de la devolución sea automática.

Preparar con anticipación la información y verificar los datos fiscales permite cumplir con esta obligación en tiempo y forma, así como evitar sanciones.