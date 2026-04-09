El dueño de 7-Eleven retrasa hasta 2027 la OPV de sus tiendas en Norteamérica

Seven & i Holdings, el operador de la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven, ha retrasado a su ejercicio 2027 "como muy pronto" la Oferta Pública DE Venta (OPV) de SEI, su negocio de tiendas de conveniencia en América del Norte.

En la presentación de sus cuentas del ejercicio 2025, la compañía japonesa confirmó que "la salida a Bolsa de SEI está prevista para el año fiscal 2027 como muy pronto", señalando la importancia de las condiciones del mercado para priorizar a los clientes en medio de la incertidumbre del mercado.

Seven & i Holdings había anunciado su intención de realizar la OPV de SEI durante la segunda mitad de 2026 con el fin de cotizar en una de las principales bolsas de valores de Estados Unidos.

En el último ejercicio fiscal, que concluyó en febrero, Seven & i Holdings obtuvo un beneficio neto atribuido de 292,760 millones de yenes (1,582 millones de euros), un 69.2% más que un año antes, mientras que la cifra de negocio retrocedió un 12.9%, hasta 10.43 billones de yenes (56,360 millones de euros).

De cara al ejercicio en curso, que concluirá en febrero de 2027, la compañía espera una caída del 9.4% de los ingresos, hasta 9.44 billones de yenes (51,000 millones de euros); así como un beneficio neto atribuido de 270,000 millones de yenes (1,459 millones de euros), un 7.8% menos.