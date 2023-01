Sesión Vol. 53: ¿cómo aprovechar un éxito musical para visibilizar tu marca?

El miércoles 11 de enero, el dj y productor musical Bizarrap en colaboración con la cantante Shakira, lanzaron la canción Sesión Vol. 53 generando gran furor, sobre todo en redes sociales donde han surgido memes y diferentes chistes por el contenido de la letra, presuntamente dedicada al futbolista Gerard Piqué.

Más allá del significado de la letra de la colombiana, el impacto que ha dejado está siendo aprovechado por las marcas, no solo por las que se mencionan en la canción como “Rolex”, “Casio”, “Ferrari” y “Twingo”, sino por otros actores empresariales porque representa una oportunidad para visibilizarse

A este efecto de tomar algún tema en tendencia y adoptarlo al concepto de la marca se le conoce como subirse al tren del mame, con lo que se pueden lograr dos resultados: lograr un impacto en la marca o tropezar por no saber cómo adaptarla y no tener el efecto esperado. Al final, en la mayoría de los casos, todas las marcas obtienen un efecto indirecto del tema que se encuentra en auge, pero para que sea mayor hay que saber implementarlo correctamente.

Lo más importante si es que se quiere utilizar esta tendencia es que debe ser acorde al perfil de la marca y que realmente se adecúe, porque uno de los errores más comunes es forzar un contenido que no se relaciona en nada con lo que se ofrece como empresa. Por ejemplo, si se es una empresa dedicada a la exportación, no se puede apropiar un tema como la canción de Shakira porque la letra o el tema no tiene relación.

En el caso de las marcas aludidas por la nueva canción, aunque se utilizan en comparativos han dado posicionamiento favorable pues se esta hablando de ellas. En el caso de Casio y Rolex, desde las peineras horas que se lanzó la canción, se encuentran entre las 10 tendencias de Twitter. Incluso una cuenta falsa de Casio se creó para seguir el tema.

¿CANSADO DE TU ROLEX VIEJO? VEN Y PRUEBA LO NUEVO. CASIO "CLARAMENTE TE VA GUSTAR" pic.twitter.com/jXAuhR0MY9 — C A S I O™ (@Casio0ficiaI) January 12, 2023

Librerías Gandhi

Otra de las marcas que se sumaron y no tienen que ver con la canción es Librerías Gandhi, quien con sus características imágenes lanzó el mensaje de pasar página. Con esto, han logrado más de 14,000 reacciones en Instagram, lo que sigue en ascenso.

Cerveza Victoria

Esta marca también se interesó en la plática por lo que su imagen se enfocó en el nombre del futbolista para saber más de la situación. Su publicación en Facebook tiene más de 2,200 reacciones. “Y que soporte al que le salpiqué” se lee en la publicación.

ISSSTE

Aunque el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Se dedica a los servicios de salud, también incorporó la canción en una de sus campañas de salud mental en Facebook. “Y no olvides tomar agüita de limón on chía…”

Renault

La cuenta de la automotriz con sede en Colombia, también se sumó al conocer que uno de sus modelos, el Twingo fue involucrado en el conflicto amoroso. Con un “te prometemos que Twingo te va a querer siempre”, la marca aprovechó para interactuar con sus seguidores y pedir una oportunidad a su modelo de automóvil.