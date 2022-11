Refuerza la pertenencia laboral al trabajar en modelo híbrido

El panorama laboral es retador. Estamos viviendo una inflación que afecta la economía de los colaboradores y el talento vive bajo estrés constante, si a esto le sumamos la paranoia de la productividad, que no es otra cosa más que la desconfianza de los líderes de que el talento esté realizando las tareas cuando labora desde casa, el panorama se vuelve más complejo.

Entonces, ¿cómo implementar un modelo híbrido donde el colaborador se sienta parte de la compañía y el líder confíe en que se realizan las tareas? La respuesta no es sencilla.

Juan Alberto González Esparza, cofundador de Irradiate More dice que el líder debe empezar por preguntarse: “¿cómo le ayudo al empleado a obtener los resultados que quiero?, y ¿qué preparación le puedo dar?

Para cuidar al talento y desarrollar un buen modelo híbrido, el exdirector de Microsoft México destacó en entrevistas que existen cinco estrategias que los líderes pueden implementar.

Las estrategias

La primera es nutrir y fortalecer la salud mental de la organización y crear un entorno donde los empleados se sientan libres de expresar cómo se sienten, de su salud mental. Se pueden empezar por preguntar: ¿cómo estás?, ¿cómo te sientes?”

Pero esa apertura requiere del ejemplo, porque “tú nunca vas a creer en el mensaje si no crees en el mensajero. Si desde arriba no hay cambios, no va a pasar nada”.

El segundo es construir un entorno laboral positivo a partir de la confianza, credibilidad y cercanía con la gente, “donde el líder no esté pensando en su propio beneficio, sino en el integral, el de toda la organización”.

La tercera estrategia es ofrecer flexibilidad como parte de la cultura laboral de la empresa y para terminar con la paranoia de la productividad, los líderes requieren poner metas y dejar de lado los softwares que miden el tiempo de conexión de las personas. Un estudio de Microsoft dice que para 81% de los colaboradores es importante que los jefes les ayuden a priorizar las tareas a fin de disminuir la carga de trabajo.

La cuarta estrategia es brindar planes de incentivos y reconocimientos. Para González reconocer los logros de las personas es fundamental y se pueden hacer con pequeñas acciones como brindar una tarde libre o con una tarjeta de regalo.

“Una de las cosas más importantes es celebrar los logros y que esos se vuelvan parte de la identidad de las personas y de la cultura de la organización”.

Pero también es importante escuchar al talento y sus necesidades, “porque está padre la pizza, pero también necesito comprar el súper”, resaltó González.

Finalmente, la quinta estrategia es ofrecer un balance entre vida y trabajo, por eso se requiere líderes empáticos y que piensen cuál es el estilo de vida que quieren para sus empleados, porque si ellos están bien, la organización también lo estará.