El 38% de los lideres prioriza la renovación del consejo para el crecimiento del negocio

México está marcando tendencias y se ha convertido en un referente global en la renovación de consejos de administración, al reconocer que la actualización constante es clave para el crecimiento organizacional, revela el estudio Board Monitor 2025 de Heidrick & Struggles.

El informe titulado “El poder silencioso de la renovación continua del consejo: Un cambio hacia la estrategia” destaca que en México el 38% de los directores ejecutivos y miembros de juntas directivas consideran la renovación de los consejos como una prioridad principal, lo que refleja 10 puntos porcentuales por encima del promedio mundial que es de 28 por ciento.

Carlos Vázquez, socio en México de Heidrick & Struggles señala que los consejeros solían permanecer en las juntas durante mucho tiempo, 10 años o más, o hasta que decidían irse. El problema de esta decisión es que si no se tiene un cambio estratégico de los miembros de la junta difícilmente evoluciona la empresa y se prepara para el futuro como los retos tecnológicos y regulatorios.

Hoy el benchmark es que un consejero debería durar entre dos y tres años, se puede renovar si el consejero aporta a la decisión estratégica, pero la realidad es que después de dos o tres años, el consejero ya te enseñó lo que te tenía que enseñar, porque al consejero lo traes para algo muy estratégico”.

Por ello es recomendable evaluar de manera anual, o semi anual al consejo de administración para que pueda haber una rotación estratégica. “No significa que a los tres años tienes que cambiar a tu consejero. Lo tienes que cambiar cuando la compañía necesite hacer ese cambio”

La fortaleza está en la cultura corporativa

Esta renovación de los consejos está impulsada por una cultura en la que se fomenta la transparencia y la revisión de resultados, así como el empoderamiento del comité de gobierno para actuar cuando sea necesario, lo que muestra que la evasión de debates difíciles es menos frecuente en México que a nivel mundial.

Es decir, el 72% de los presidentes del consejo y miembros del comité de gobierno corporativo considera tener la facultas para actuar y hacer los cambios del consejo cuando es necesario, mientras que a nivel global la media es de 51 por ciento. Además, 56% percibe que tienen una cultura que fomenta la confrontación constructiva, es decir, que exigen cuentas, lo cual está por encima de la media global, que es de 44 por ciento

El estudio también revela que el 45% de los encuestados por Heidrick & Struggles afirma que sus juntas directivas están dispuestas a reemplazar a los directores cuyo desempeño es deficiente o cuyas habilidades ya no son relevantes, una cifra notablemente superior al promedio mundial que es del 34 por ciento.

“Esta es una muy buena noticia, están haciendo bien su tarea en México. Mi llamado a los consejos es que esto siga siendo una disciplina viva y estratégica. México ya es un beich benchmark y hay que mantener esto, mantenerse un paso adelante, mantenerse cuestionando y teniendo procesos para la renovación del board sólido”.

Diversidad, regulación e innovación tecnológica

Carlos Vázquez señala que la diversidad y experiencia regulatoria están al frente de la agenda de los consejos, ejemplo de ello es que este año el 46% de los nuevos asientos que ocupan los board membeer fueron ocupados por mujeres. “Es la proporción más alta que hemos visto desde que iniciamos este estudio hace cinco años. Usualmente el promedio andaba entre el 36 y 37 por ciento”.

Además, la presión regulatoria impulsa la renovación en los consejos de administración, puesto que obligaba a incorporar a personas con experiencia en relaciones públicas, que sepan cómo manejar y entender agendas con reguladores o con entidades gubernamentales. “Esto refleja una importancia cada vez mayor de entender, anticipar e influir en la agenda pública, sobre todo en industrias que son altamente reguladas”.

Asimismo, Carlos Vázquez señala que se están priorizando habilidades digitales y de Inteligencia Artificial. En México, el 60% de los encuestados comentaron que la experiencia digital y en Inteligencia Artificial es una prioridad para el board, mientras que a nivel global solo es del 48%, lo que evidencia un claro enfoque en la innovación y la preparación para el futuro.