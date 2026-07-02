El Vaticano declara en cisma y excomulgados a los miembros de un grupo católico rebelde

El Vaticano dijo este jueves que los sacerdotes y laicos católicos que forman parte ⁠de un grupo católico derechista escindido que ordenó obispos sin la aprobación del papa León estaban en cisma con el resto de la Iglesia y ahora excomulgados.

En un contundente decreto, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la máxima autoridad de vigilancia doctrinal de la Iglesia, de 1,400 millones ⁠de fieles, también advirtió a los católicos de todo ⁠el mundo que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, con sede en Suiza, celebraba ahora los sacramentos de forma ilícita.

El decreto dijo que el grupo ultratradicionalista, que niega enseñanzas clave de la Iglesia, no puede oficiar matrimonios ni escuchar confesiones válidamente. Es una enseñanza estricta de la Iglesia que sólo el papa puede autorizar la consagración de nuevos obispos, a fin de mantener los vínculos de la Iglesia con los 12 apóstoles de Jesús, considerados los primeros sacerdotes y obispos.

No fue posible obtener de inmediato un comentario de la Fraternidad sobre el decreto del Vaticano.

El grupo dijo el miércoles que tenía que seguir adelante con las ordenaciones sin aprobación papal "debido a circunstancias excepcionales".

El decreto del ‌Vaticano va más allá ​de lo esperado

La Iglesia considera que la ordenación no autorizada de obispos es tan grave que provoca que quienes participan en la ceremonia queden automáticamente excomulgados, o "fuera de comunión" con el resto de la Iglesia, e impedidos de recibir sacramentos hasta que se arrepientan y pidan perdón.

El decreto de este jueves dijo que los dos obispos que encabezaron la ordenación no autorizada, celebrada en Suiza el miércoles, habían sido excomulgados, junto con los cuatro sacerdotes que se habían convertido en nuevos obispos, algo ampliamente esperado.

Sin embargo, el Vaticano fue más lejos de lo esperado y dijo que todos los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y todos los católicos que "se adhieran formalmente" al grupo estaban ahora en cisma y excomulgados. Un cisma es un término que indica una ruptura grave y formal dentro de la comunidad católica.

El papa respalda firmemente las reformas de la iglesia de la década de 1960

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X niega las enseñanzas centrales del Concilio Vaticano II, una histórica reunión de obispos en el Vaticano en la década de 1960 que impulsó una serie de reformas para la Iglesia mundial y buscó reparar sus relaciones con los judíos y otras denominaciones cristianas. El Concilio también ⁠permitió que la misa, hasta entonces celebrada sólo en latín, se celebrara en lenguas ⁠locales.

La Fraternidad rechazó ese cambio, alegando el deseo de ⁠preservar el sentido de misterio y formalidad del rito latino.

Massimo Faggioli, experto en el papado, dijo a Reuters que León creía muy firmemente en las reformas del ⁠Concilio, al que los católicos suelen referirse como "Vaticano II". "No tiene remordimientos ni dudas sobre el hecho de que esta es la Iglesia del Vaticano II", dijo Faggioli, profesor de la Universidad Villanova, a las afueras de Filadelfia. "Ha demostrado que no quiere transigir en eso".

León dijo a periodistas en junio que las divisiones con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X eran "dolorosas", pero calificó las reformas del Vaticano II de "elementos fundamentales" de la enseñanza de la Iglesia. "Debemos avanzar", dijo el papa.

La Fraternidad, cuyos seguidores son conocidos a veces como lefebvristas por su fundador, el arzobispo Marcel Lefebvre, dice contar con 733 sacerdotes en todo el mundo. Su dirigencia, que mantiene desde hace tiempo relaciones tensas con el Vaticano, afirma que necesitaba ordenar nuevos obispos para contar con suficientes ⁠prelados que dirigieran el grupo.

Lefebvre fue excomulgado en 1988 después de ordenar a cuatro obispos sin permiso del entonces papa Juan Pablo II. Benedicto XVI, sucesor de Juan Pablo, buscó reanudar el diálogo con la Fraternidad y levantó las cuatro excomuniones restantes.