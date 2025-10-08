Vuelos se retrasan

Las preocupaciones por los retrasos en los vuelos y la pérdida de salarios debido al cierre del gobierno de EU se intensificaron ayer 8 de octubre, cuando los senadores rechazaron otra propuesta para poner fin al enfrentamiento.

Con el cierre en su octavo día, se esperaba que las colas en los aeropuertos aumenten debido al aumento del absentismo entre el personal de seguridad en algunos de los centros más concurridos del país.

Los controladores aéreos, considerados funcionarios “esenciales”, siguen trabajando durante los cierres del gobierno, pero cada vez son más los que se dan de baja por enfermedad en lugar de trabajar sin cobrar, lo que provoca escasez de personal.

Según la Administración Federal de Aviación, ya se han registrado problemas de personal en casi una docena de aeropuertos, desde Chicago y Boston hasta Burbank y Houston, y se esperan más problemas en Newark, un importante centro de operaciones para el área de la ciudad de Nueva York.

Sean Duffy, secretario de Transporte, dijo que poco más de la mitad (53%) de los retrasos se deben a la falta de personal.