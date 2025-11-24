Suman 61 demandas de amparo contra el Fondo de Pensiones para el Bienestar

El comité técnico del Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB) informó que al cierre de junio de 2025 se habían presentado 61 demandas de amparo en contra del Fondo, en las que se controvierte la constitucionalidad de su creación y la transferencia al mismo de recursos que estaban en cuentas inactivas en las Afores.

Además de que a la misma fecha se habían promovido un total de 66 juicios laborales en donde los promoventes demandan que el Banco de México (BANXICO), en su carácter de fiduciario en el Fondo, les entregue sus recursos tras presuntamente haber sido transferidos al FPB.

Reclaman transferencia de fideicomisos del FPB

Entre los 61 juicios de amparo contra el FPB, hay 28 amparos promovidos por integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) en los cuales se reclama la transferencia de recursos de fideicomisos del PJF al Fondo de Pensiones.

De esos 28 juicios del PJF, 13 asuntos se concluyeron de manera favorable al FPB pues se ha decretado el sobreseimiento fuera de audiencia y los recursos de queja se han declarado sin materia.

De esta manera, al 30 de junio únicamente quedaban 15 asuntos pertenecientes a integrantes del PJF que estaban pendientes de concluirse.

Los otros 33 amparos contra el Fondo promovidos por personas ajenas al Poder Judicial continúan en trámite con lo que, al 30 de junio pasado, había un total de 48 amparos activos o en trámite.

El comité técnico detalló que en los amparos promovidos por personas ajenas al Poder Judicial se ha argumentado la inconstitucionalidad del FPB pues, plantean, se transgredió el principio de irretroactividad de la ley y el derecho de propiedad de los recursos.

Además de que se argumenta que la transferencia de recursos que estaban en cuentas inactivas “materializa una confiscación”, pues se realizó sin una resolución judicial previa, sin que medie garantía, además de que se desconoce el uso y destino de los fondos, así como el mecanismo para recuperarlos una vez transferidos al FPB.

Juicios laborales contra Banxico

Respecto a los juicios laborales promovidos contra el Banxico, en 48 de esos juicios se llamó al banco central como tercero interesado, mientras que en los otros 18 lo demandaron de manera directa.

En 61 de esos juicios, quienes demandan la entrega de los recursos son supuestos beneficiarios de trabajadores fallecidos, mientras que en los otros 5 juicios son directamente los trabajadores quienes requieren la entrega de sus ahorros.

El comité explicó que en los 66 juicios laborales promovidos hasta el 30 de junio, el Banxico ya contestó la demanda, además de que hasta ese momento en 7 de esos juicios ya se había dictado sentencia de primera instancia con la emisión de resoluciones favorables en 5 de esos procesos.