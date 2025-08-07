Lectura 2:00 min
Petro inicia con retos fiscales recta final de su gobierno
El Gobierno de Gustavo Petro entra en la recta final de su mandato sin haber materializado su promesa de transformar a Colombia en una realidad distinta y más favorable. Con una agenda marcada con reformas, gasto, una situación de seguridad que se deteriora, diálogos de paz frenados, constantes cambios en el gabinete y una economía marcada por altibajos, Gustavo Petro se aproxima a su último año al frente de un país que no elegía a un presidente de izquierda desde hacía décadas.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, definió como una temporada compleja estos primeros tres años del presidente Petro. Agregó que se viene un año con muchos desafíos, sobretodo en términos de déficit fiscal y advirtió sobre los riesgos fiscales ante la magnitud del presupuesto nacional presentado por el Gobierno para 2026.
Dijo que el nuevo plan de gasto, que asciende a más de $553 billones, la cifra más alta en términos reales en la historia del país, podría ser inviable por falta de fuentes claras de financiación. Además, $26.3 billones se buscarán con una nueva reforma tributaria. El Gobierno tendrá que lidiar con un déficit fiscal que estará por encima de 7% del PIB.