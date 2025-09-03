Ofertas de empleo en EU registran disminución mensual; analistas advierten desaceleración laboral

Las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron más de lo esperado en julio y la contratación fue moderada, en consonancia con la relajación de las condiciones del mercado laboral.

Las ofertas de empleo, un indicador de la demanda de mano de obra, bajaron 176,000 hasta los 7.181 millones al último día de julio, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo en su informe de Encuesta de Vacantes y Rotación Laboral, o JOLTS. Economistas consultados por Reuters habían previsto 7,378 millones de puestos de trabajo sin cubrir.

La contratación aumentó en 41,000 puestos, hasta 5.308 millones, en julio. Los despidos aumentaron en 12,000, hasta 1.808 millones.

El mercado laboral se ha desacelerado y los economistas culpan a los aranceles generalizados del presidente Donald Trump. La oferta de mano de obra también ha disminuido en un contexto de represión de la inmigración de la administración Trump.

Un sondeo de Reuters entre economistas espera que el informe de empleo del Gobierno probablemente muestre que se crearon 75,000 puestos de trabajo en agosto después de aumentar en 73,000 en julio. El crecimiento del empleo fue de un promedio de 35,000 puestos de trabajo al mes en los últimos tres meses, frente a los 123,000 del mismo periodo de 2024, informó el gobierno en agosto.

Se prevé que la tasa de desempleo suba a 4.3%, desde el nivel de 4.2% de julio.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, apuntó el mes pasado a un posible recorte de tasas en la reunión de política monetaria del banco central estadounidense del 16 al 17 de septiembre, reconociendo los crecientes riesgos del mercado laboral, pero también añadió que la inflación seguía siendo una amenaza.

La Fed ha mantenido su tasa de interés de referencia a un día en el rango de 4.25%-4.50% desde diciembre.