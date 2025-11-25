México registra superávit de 2,325 millones de dólares en cuenta corriente del tercer trimestre

En el tercer trimestre del año, la cuenta corriente registró un superávit de 2,325 millones de dólares, que representa 0.5% puntos del PIB, según información de Banco de México

Este saldo positivo interrumpió la racha de dos trimestres consecutivos con déficit y se convierte en el segundo superávit trimestral registrado desde el primer cuarto del 2024.

El superávit previo fue alcanzado en el cuarto trimestre del año pasado, y fue de 10,830 millones de dólares.

La información de Banxico muestra que el nuevo superávit de la cuenta corriente se explica por un incremento en el saldo de las mercancías no petroleras que ascendió a 2,289 millones de dólares y en menor medida por una disminución en el déficit de ingreso primario, de 5,692 millones de dólares. Este ingreso primario representa operaciones provenientes de rentas como cobros y pagos de intereses o remisión de utilidades.