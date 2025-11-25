Buscar
El Economista
Economía

Lectura 1:00 min

México registra superávit de 2,325 millones de dólares en cuenta corriente del tercer trimestre

Este saldo positivo interrumpió la racha de dos trimestres consecutivos con déficit y se convierte en el segundo superávit trimestral registrado desde el primer cuarto del 2024.

main image

Yolanda Morales

En el tercer trimestre del año, la cuenta corriente registró un superávit de 2,325 millones de dólares, que representa 0.5% puntos del PIB, según información de Banco de México

Este saldo positivo interrumpió la racha de dos trimestres consecutivos con déficit y se convierte en el segundo superávit trimestral registrado desde el primer cuarto del 2024.

El superávit previo fue alcanzado en el cuarto trimestre del año pasado, y fue de 10,830 millones de dólares.

La información de Banxico muestra que el nuevo superávit de la cuenta corriente se explica por un incremento en el saldo de las mercancías no petroleras que ascendió a 2,289 millones de dólares y en menor medida por una disminución en el déficit de ingreso primario, de 5,692 millones de dólares. Este ingreso primario representa operaciones provenientes de rentas como cobros y pagos de intereses o remisión de utilidades.

Temas relacionados

Yolanda Morales

Yolanda Morales Quiroga es “corresponsal itinerante” en organismos financieros internacionales, apasionada de la macroeconomía y la política monetaria y contadora de historias, detrás de sus apuntes de reportera. Oficio en el que se ha desempeñado por 19 años. Reportera de Finanzas Globales, blogger y conductora del Programa en línea de El Economista, Voces en Directo.

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete