México necesita duplicar el gasto en cuidados para implementar un sistema integral: CIEP

En medio de una demanda cada vez mayor de cuidados, y un menor espacio fiscal, el gobierno mexicano necesitaría duplicar el gasto que destina actualmente a estas cuestiones para impulsar un Sistema Nacional de Cuidados que sea integral, señaló el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Actualmente, el gasto público en cuidados asciende a 466,674 millones de pesos, equivalente a 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB), según el Anexo 31 Consolidación de una Sociedad de Cuidados. Sin embargo, para garantizar un sistema robusto se requerirían recursos adicionales de hasta 1.6% del PIB, es decir, 580,000 millones de pesos, lo que elevaría el costo total a 2.8% del PIB, equivalente a 1 billón 46,674 millones de pesos.

Al presentar una nueva investigación, Alejandra Macías, directora general del CIEP, recordó que los cuidados recaen, principalmente, en las mujeres, por lo que es necesario implementar un Sistema Nacional de Cuidados; sin embargo, el escaso espacio fiscal que existe por los ingresos débiles y presiones como pensiones y deuda dificultan la liberación de recursos para ello.

“Es la política más importante que se podría implementar actualmente para poder tener crecimiento económico, incorporar a las mujeres al mercado laboral, invertir en las infancias y para fortalecer la sostenibilidad fiscal”, dijo en rueda de prensa.

Obtener recursos para financiar por completo un Sistema Nacional de Cuidados representaría tener que incrementar la recaudación de impuestos en 10%, señaló por su parte José Luis Clavellina, director de Análisis del CIEP.

Agregó que si bien el Anexo 31, que se estrenó este año, contiene una serie de programas relacionados con el cuidado, en sí no conforman un Sistema Nacional de Cuidados.

Aunque el cuidado ya es considerado como un derecho humano, y en México se ha avanzado para su institucionalización y su reconocimiento en la normatividad, aún quedan pendientes ya que no es un derecho que se establezca en la Constitución.

En este sentido, el director de Análisis del CIEP indicó que el gobierno puede intervenir, financiar y dar forma al sistema de cuidados a través del sistema fiscal, en donde a través de los ingresos públicos se define quién financia el cuidado, mientras que con el gasto se define quién recibe servicios, transferencias e infraestructura, y con deuda pública se puede definir qué costos se pueden trasladar al futuro.

Niñas, niños y adolescentes concentran recursos

Por cada 100 pesos que el Anexo 31 establece que se van a programas de cuidados, 36.1 de ellos se va a programas enfocados en las niñas, niños y adolescentes, señaló Nubia Pedraza, coordinadora de la investigación del CIEP.

Le siguen las personas adultas mayores, que concentran 30% del total presupuestado en el Anexo 13, mientras que las personas con alguna dependencia –enfermedad o embarazo- 27.7% y las personas con discapacidad 6.2 por ciento. En tanto, la población general absorbe 0.6% de estos recursos mientras que las personas cuidadoras apenas 0.06 por ciento.

“Entendemos que parte de la política del cuidado debe estar enfocada en las personas que reciben cuidados, pero también en quienes brindan estos cuidados”, aseveró.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres destinan 40.9 horas a la semana al trabajo no remunerado, mientras que los hombres sólo 19.5 horas. Dicho trabajo no remunerado equivale a 23.9% del PIB.

En tanto, la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022, en México hay 31.7 millones de mexicanos y mexicanas que cuidan, de los cuales 75.1% fueron mujeres.

La carga de cuidados hace que casi cuatro de cada 10 mujeres sientan cansancio, de acuerdo con la ENASIC. En tanto, 31.7% de ellas aseguró que disminuye su tiempo de sueño; 22.7% sintió irritabilidad; 16.3% sintió depresión, y 12.7% vio afectada su salud física.

Reforma fiscal

Ante la urgencia de mayores recursos no sólo para financiar un sistema de cuidados, sino también para hacerle frente a otras presiones en el gasto público, Alejandra Macías señaló que se necesita progresividad.

“El financiamiento de cuidados no puede depender sólo de reasignación. Requiere de ingresos permanentes, progresivos y solidarios. Hemos estado escuchando que el espacio fiscal se ha ido reduciendo y esto tiene que ver porque los ingresos son insuficientes”, dijo.

Añadió que se tiene que pensar en fuentes de financiamiento estables y progresivas para el sistema de cuidados, por lo que llamó a una reforma fiscal que aborde el tema de las renuncias recaudatorias, que son aquellos ingresos que se dejan de recaudar por los estímulos fiscales y beneficios que se dan a algunos contribuyentes.