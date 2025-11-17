Jefferson, de la Fed, ve más riesgos en empleo y opta por cautela en diciembre

El vicepresidente de la Reserva Federal (Fed), Philip Jefferson, ha asegurado este lunes que los riesgos que pesan sobre el mercado laboral se han incrementado, aunque ha abogado por la cautela a la hora de ajustar los tipos de interés, debido a que están cercanos a niveles neutrales.

"Considero que el equilibrio de riesgos en la economía ha cambiado en los últimos meses, con un aumento de los riesgos a la baja para el empleo en comparación con los riesgos al alza para la inflación, que probablemente se hayan moderado algo recientemente", ha explicado durante un evento celebrado en Kansas City.

Aunque Jefferson prevé que el desempleo aumentará ligeramente a finales de año, los datos disponibles, aún afectados por el parón estadístico provocado por el cierre del gobierno estadounidense, ya apuntan a un enfriamiento gradual del mercado laboral, tanto en lo que respecta a la demanda como a la oferta.

Por otro lado, el lugaterniente de Jerome Powell ha reconocido que el objetivo de la Fed de devolver la inflación al 2% se ha visto truncado por culpa de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Esta falta de progreso parece deberse a los efectos de los aranceles, con indicios de que la inflación, obviando los efectos derivados de las tarifas, podría seguir avanzando hacia el 2%", ha indicado.

Sin embargo, también ha considerado "razonable" la hipótesis de que los gravámenes se traducirán en un "cambio puntual" de los precios y que su efecto proinflacionario no se cronificará.

Jefferson ha dejado las opciones abiertas de cara a la próxima cita de fijación de tipos de diciembre tras indicar que será "especialmente prudente" al adoptar un enfoque reunión a reunión y dependienrte de los datos.

