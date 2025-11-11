Estados Unidos perdió puestos de trabajo hasta finales de octubre

Las empresas estadounidenses eliminaron más de 11,000 puestos de trabajo a la semana hasta finales de octubre, según informó ayer 11 de noviembre, la empresa de gestión de nóminas, ADP, en su última estimación en tiempo real de las tendencias del mercado laboral.

Aunque un informe de ADP de la semana pasada estimaba que, en general, Estados Unidos (EU) había creado 42,000 puestos de trabajo en octubre con respecto al mes anterior, las nuevas estimaciones muestran cómo están evolucionando las tendencias de contratación semana a semana, lo que en este caso apunta a un mayor debilitamiento del mercado laboral, que es seguido de cerca por los responsables políticos de la Reserva Federal (Fed).

“El mercado laboral tuvo dificultades para generar empleo de forma constante durante la segunda mitad del mes”, afirmó Nela Richardson, economista jefe de ADP.

ADP ha comenzado recientemente a publicar estimaciones semanales sobre las nóminas como complemento a su informe mensual sobre el empleo.

Los datos podrían reforzar los argumentos de algunos responsables políticos de la Fed de que la debilidad del mercado laboral justifica nuevas reducciones de la tasa de interés de referencia del banco central estadounidense.

La Fed redujo su tasa de interés oficial en un cuarto de punto porcentual en cada una de sus dos últimas reuniones. Los inversionistas esperan que aplique otra rebaja de un cuarto de punto porcentual en su reunión del 9 y 10 de diciembre.