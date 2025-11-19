Con las ganancias de un año, los multimillonarios del G20 podrían acabar con la pobreza mundial: Oxfam

Los multimillonarios de las principales economías del mundo ganaron 2.2 billones de dólares el año pasado, lo que habría sido suficiente para sacar de la pobreza a todos los pobres del mundo, según afirmó ayer la organización internacional Oxfam.

La organización benéfica con sede en Reino Unido instó a la cumbre del poderoso grupo de las principales economías del G20, que se celebra este fin de semana, a respaldar las iniciativas del anfitrión, Sudáfrica, para abordar la enorme desigualdad de riqueza mundial y la deuda que socava a los países en desarrollo.

Los multimillonarios de los 19 países que forman parte del grupo ganaron 2.2 billones de dólares el año pasado, mientras que su riqueza combinada creció hasta los 15.6 billones, según la organización, que basa sus cifras en la lista de Forbes.

“El costo anual de sacar de la pobreza a los 3,800 millones de personas que actualmente viven por debajo del umbral de la pobreza es de 1.65 billones de dólares”, afirmó en un comunicado.

Oxfam respaldó una recomendación que Sudáfrica presentará en la cumbre del 22 y 23 de noviembre para la creación de un panel internacional que aborde la desigualdad de la misma manera que el IPCC de la ONU trabaja sobre la amenaza del calentamiento global.

“Si el G20 sudafricano establece un nuevo Panel Internacional sobre la Desigualdad, será un paso enorme para abordar la emergencia de la desigualdad”, afirmó el director ejecutivo Amitabh Behar en el comunicado.

Oxfam también pidió que los ricos del mundo paguen “impuestos justos para ayudar a acabar con la pobreza y luchar contra el colapso climático”.

Señaló a Estados Unidos, que boicotea la reunión de Johannesburgo, como defensor de “políticas destructivas, desde aranceles imprudentes hasta exenciones fiscales regresivas y recortes a la ayuda vital”, que aumentan la desigualdad entre ricos y pobres.

En su llamamiento a la acción en materia de deuda, señaló que 3,400 millones de personas viven en países que gastan más en el pago de intereses que en educación o salud.

El G20 incluye a 19 países, además de la Unión Europea y la Unión Africana, que en conjunto representan 85% del PIB mundial y dos tercios de la población mundial.

Sudáfrica espera que su cumbre, la primera del G20 en África, impulse las cuestiones que afectan al continente y a los países en desarrollo del “Sur Global” antes de que la presidencia rotatoria pase a manos de Estados Unidos en el 2026.