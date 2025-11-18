Economía de Colombia registra su mayor crecimiento desde 2022

La economía de Colombia creció un 3,6% en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, en su mayor alza desde 2022 que afianza la salida del país del estancamiento de 2023, informó el martes la autoridad estadística.

El incremento del Producto Interno Bruto (PIB) se debe principalmente al repunte en los sectores de la administración pública y defensa, así como al comercio y las industrias manufactureras, según el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Se trata del mayor incremento interanual en los últimos tres años, cuando el tercer trimestre de 2022 registró un crecimiento de 7.5% y después le siguió un periodo de estancamiento que llegó a un piso de -0.7% en el tercer trimestre de 2023, y del que ha salido lentamente desde el año pasado.

"La tendencia, sin duda alguna, desde el primer trimestre de 2024 hasta este momento es una tendencia creciente", dijo la directora del DANE, Piedad Urdinola, en una conferencia de prensa para presentar los resultados.

El mayor crecimiento porcentual se registró en las actividades de la administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, educación, actividades de atención sanitaria y de servicios sociales, con una tasa del 8% anual.

El indicador del tercer trimestre se ubica por encima de las proyecciones del Banco de la República (emisor) de un aumento del 2.6% del PIB para 2025.

La cifra superó las expectativas de los analistas.

"Es un dato que es bueno, porque evidentemente nos saca de los niveles (...) del año pasado. Nos genera algún grado de optimismo respecto del manejo de la economía", dijo a medios el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master.