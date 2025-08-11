Diez millones de estadounidenses se quedarán sin seguro médico

Diez millones más de estadounidenses no tendrán seguro en la próxima década debido a los cambios en la ley de impuestos y gastos del presidente Donald Trump, según una estimación de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés).

El análisis no partidista de la CBO se produce después de que la legislación se convirtiera en ley en julio y es una actualización de un análisis anterior que estimaba que casi 11 millones de estadounidenses estarían sin seguro a partir de versiones anteriores de la legislación.

La ley de impuestos y gastos se aprobó sólo con votos republicanos, ya que los demócratas dijeron que el proyecto de ley era un regalo para los ricos a expensas de los estadounidenses de bajos ingresos.

Para pagar la extensión de los recortes fiscales aprobados bajo el primer mandato de Trump y algunos nuevos recortes fiscales temporales y otros gastos, la ley ha promulgado algunas restricciones y requisitos para acceder al programa de seguro médico para personas de bajos ingresos, Medicaid.

La CBO estima que 10% de los estadounidenses más pobres perderá aproximadamente 1,200 dólares al año, una reducción de 3.1% de sus ingresos ya que experimentarán restricciones en programas gubernamentales como Medicaid y la asistencia alimentaria; mientras que 10% más rico de los estadounidenses verá su aumento de ingresos en 13,600 dólares de recortes de impuestos, lo que representa un aumento de 2.7% en sus ingresos.

En general, los hogares estadounidenses verán más ingresos de los recortes de impuestos en la legislación, incluidos los hogares de ingresos medios, pero el mayor beneficio irá a 10% superior.

“Los cambios en los recursos no se distribuirán uniformemente entre los hogares. La agencia estima que, en general, los recursos disminuirán para los hogares situados en la parte inferior de la distribución de la renta, mientras que los recursos aumentarán para los hogares situados en la parte media y superior de la distribución de la renta”, señala el informe.

Cambiar a Elegibilidad para la asistencia alimentaria del gobierno afectará a millones de estadounidenses, encontró la CBO.

Aproximadamente 2.4 millones de personas no serán elegibles para el programa de asistencia nutricional suplementaria bajo los nuevos requisitos de trabajo para muchos destinatarios.

Los estadounidenses de bajos ingresos también podrían ver sus ingresos reducidos a través de mayores restricciones en la ayuda alimentaria y otros tipos de asistencia incluidos en la ley.