Daño temporal a la economía de EU por cierre de gobierno

El prolongado cierre del gobierno estadounidense, en medio de un enfrentamiento entre republicanos y demócratas en el Congreso por el financiamiento, podría afectar al crecimiento económico en el cuarto trimestre, pero gran parte de la producción perdida se recuperaría cuando se reanuden las operaciones normales.

Los economistas estimaron que el cierre está reduciendo entre 0.1 y 0.2 puntos porcentuales el crecimiento anualizado del Producto Interno Bruto (PIB) ajustado a la inflación por semana. El impacto del cierre, que ya lleva tres semanas, se notaría principalmente en el gasto de los consumidores y en la pérdida de productividad de los trabajadores federales. Alrededor de 700,000 trabajadores federales han sido despedidos, mientras que casi el mismo número está trabajando sin cobrar, lo que podría obligar a los hogares a aplazar sus gastos.

Muchos no recibirán su primer sueldo completo el viernes. La Casa Blanca ha sugerido que los trabajadores federales no tienen garantizado el pago retroactivo cuando el gobierno vuelva a abrir, y la administración del Donald Trump ha despedido a algunos trabajadores en situación de permiso temporal. Los contratistas del gobierno también han sido enviados a casa y normalmente no reciben el pago retroactivo.

“Habrá un impacto en la economía”, dijo Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon. “No empujará a la economía a una recesión, pero cuanto más se prolongue, más permanentes serán las pérdidas para los trabajadores federales que tuvieron que recortar gastos porque no han cobrado o porque, en esencia, aunque esperan cobrar los salarios retroactivos, están siendo más prudentes con sus finanzas”.

El Congreso a veces aprueba el financiamiento anual para algunos departamentos federales, como ocurrió antes del cierre del 2018-2019, cuando se financiaron grandes secciones del gobierno. En esta ocasión, ninguno de los departamentos ha recibido financiamiento, lo que ha tenido repercusiones.

El personal militar en servicio activo recibió su salario la semana pasada, pero algunos medios han informado de que algunos cobraron menos de lo debido. Varios estados, entre ellos Nueva York y Texas, han advertido que los cupones de alimentos, de los que dependen los hogares con bajos ingresos para complementar su gasto para la compra, no estarán disponibles si el cierre se prolonga hasta noviembre.