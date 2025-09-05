Colombia registra inflación de 0.19% en agosto

La inflación en Colombia aceleró a 0.19% en agosto, en comparación con el mismo mes del año pasado, impulsada por alzas en los precios de las bebidas alcohólicas y el tabaco, los restaurantes, la salud y los alimentos, informó el viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

La cifra del octavo mes se ubicó por encima del 0% que se registró en agosto de 2024, pero por debajo del 0.28% de julio pasado, así como del pronóstico del mercado, que esperaba un 0.21% según la media de un reciente sondeo de Reuters entre 22 analistas.

El comportamiento de agosto se explicó por un alza de 0.59% en los precios de las bebidas alcohólicas y el tabaco; de 0.49% en los restaurantes y hoteles; de 0.46% en la salud y de 0.45% en los alimentos, los que más pesan en el cálculo del indicador, precisó el DANE.

Los precios de la educación subieron un 0.13% en el octavo mes y los de alojamiento, agua, electricidad y gas se incrementaron 0.06%.

En contraste, los precios del vestuario reportaron una baja de 0.02% en agosto, los del transporte de 0.03%, los de las comunicaciones un 0.15% y los de la recreación de 0.30%.

Entre enero y agosto, Colombia acumuló una inflación de 4.22%, en comparación con una de 4.33% en el mismo periodo del año pasado.

En los últimos 12 meses hasta agosto, la inflación del país marcó un 5.10%, frente a una de 6.12% en igual lapso del año previo, por encima de la meta de largo plazo del Banco Central de 3%.