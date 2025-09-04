Colombia busca reactivar importación de gas desde Venezuela

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia anunció sus intenciones de reactivar la importación de gas desde Venezuela antes de que se acabe el año.

“Hay que superar cualquier barrera para que los colombianos podamos disponer de esa gran riqueza que tienen en materia de gas, porque mientras mantenemos esa duda frente a eso, pues los que se siguen alimentando son los grandes monopolios, grandes negocios alrededor de la regasificación y de la importación de gas", dijo el ministro, Edwin Palma.

Edwin Palma, jefe de la cartera, sostuvo que uno de los retos más grandes del gobierno en cuanto a la garantía del abastecimiento energético es reactivar el transporte del recurso energético desde dicho país. Agregó que ya se trabaja en la restauración de la interconexión eléctrica entre ambos países.

Ojalá podamos remover esos obstáculos técnicos, jurídicos, económicos, y podamos tener una molécula de gas, antes de que termine el año, en beneficio del pueblo colombiano”, dijo Palma.

Sin embargo, la presidenta de la junta directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, señaló que la petrolera no puede comprar gas a Venezuela ni adquirir la empresa de fertilizantes Monómeros, propiedad de ese país, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Colombia atraviesa un déficit de gas, que según gremios alcanzaría el 20% en el 2026. (con información de Reuters)