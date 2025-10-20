Cierre del gobierno estadounidense probablemente terminará esta semana

El cierre del gobierno federal estadounidense, que dura ya 20 días, probablemente termine esta semana, según declaró ayer 20 de octubre, Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca.

“Creo que el cierre de Schumer probablemente termine en algún momento de esta semana”, afirmó Kevin Hassett, asesor económico de la Casa Blanca, en una entrevista en la CNBC, en referencia al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Hassett, director del Consejo Económico Nacional, dijo que sus “amigos en el Senado” creían que “no era buena idea que los demócratas reabrieran el gobierno antes de las manifestaciones de No Kings y que ahora hay posibilidades de que esta semana se llegue a un acuerdo”.

Manifestantes de todas las edades salieron a las calles para participar en las manifestaciones “No Kings” (No a los reyes) celebradas el sábado en todo Estados Unidos, en las que denunciaron lo que consideran tendencias autoritarias y corrupción desenfrenada del presidente estadounidense, Donald Trump.

Una vez finalizadas las protestas, Hassett afirmó que, si el cierre no termina, la Casa Blanca considerará medidas adicionales de recorte de gastos.

Poder judicial da permisos a sus empleados

Por su parte, el brazo administrativo del poder Judicial federal de EU anunció ayer 20 de octubre, que suspenderá temporalmente a sus empleados después de que el sistema judicial agotara los fondos de que disponía para mantener las operaciones remuneradas durante el cierre del gobierno.

Un portavoz de la Oficina Administrativa de los Tribunales de EU, que emplea a unas 1,250 personas, dijo que todo su personal será suspendido, aunque “algunos están trabajando en actividades excepcionales durante el lapso en las asignaciones”.

El cierre ha provocado que, por primera vez en casi tres décadas, el poder judicial se haya visto obligado a enviar a casa sin sueldo a algunos de sus más de 30,000 empleados, después de que el Congreso no aprobara la legislación necesaria para mantener el financiamiento del gobierno.

A diferencia de los organismos del poder ejecutivo, el poder judicial había podido mantener sus operaciones remuneradas durante unas semanas tras el cierre del gobierno el 1 de octubre, utilizando tasas y otros fondos que no dependían de la autorización del Congreso para nuevos gastos.