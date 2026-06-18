Cambio fiscal nos seguirá impactando en el futuro: General de Seguros

El cambio fiscal que ya no permite a las aseguradoras en México acreditar el IVA en el pago de siniestros nos ha impactado financieramente y nos seguirá impactando hacia adelante, dijo el director corporativo de Grupo Peña Verde, Andrés Millán.

Mencionó que en el caso de Peña Verde, dueña de General de Seguros, por más que han tratado de que el cambio fiscal no impacte en las primas, la modificación en la forma en que se acredita el IVA sí representa un costo adicional.

Explicó que este costo adicional se va a reflejar “sino en su totalidad”, sí en alguna medida en los precios de los productos que ofrecen a sus asegurados.

“Mucho de ese costo lo tendremos que asumir las aseguradoras. Creo que como sector, estamos viendo la manera de que esto impacte lo menos posible a nuestros asegurados”, declaró.

En la Ley de Ingresos de la Federación 2026 se estableció que las aseguradoras ya no podrán acreditar el IVA que pagan al indemnizar un siniestro, esto tras un acuerdo al que llegaron el gobierno federal y las compañías de seguros.

Durante años, las aseguradoras habían acreditado el IVA que pagaban por los servicios que adquirían hospitales o talleres de automóviles para resarcir daños a sus asegurados, en casos de siniestro.

De esa forma, ese IVA acreditado lo restaban al IVA que les pagaban sus clientes por las primas o deducibles, lo que generaba un efecto fiscal neto que permitía a las aseguradoras pagar menos impuesto al fisco.

Ahora con el acuerdo alcanzado, todo el IVA que no pagaron del 2024 para atrás fue prácticamente condonado, y las compañías de seguros tendrán que comenzar a pagar el impuesto con el nuevo criterio del 2025 en adelante.

Andrés Millán aseguró que el cambio fiscal ha impactado principalmente a los ramos de seguros de gastos médicos mayores y de autos, los cuales son parte del portafolio de General de Seguros, pero no los principales, lo que ha permitido a la compañía gestionar mejor el impacto.

Pese a esto, afirmó que Grupo Peña Verde sigue muy confiado en que hay posibilidades muy grandes de crecimiento para el sector asegurador mexicano.

“Se deben tener reglas claras y estables, porque a partir de eso hay más posibilidades de crecimiento para el sector”.

Emisión histórica de deuda en BMV

Por otro lado, esta semana Grupo Peña Verde realizó una emisión de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 1,000 millones de pesos. Es la primera emisión de deuda en el mercado mexicano por parte de una compañía de seguros.