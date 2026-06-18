El BoJ advierte del riesgo de que la inflación se dispare

Ryozo Himino, vicegobernador del Banco de Japón, afirmó que la inflación podría superar el objetivo de 2% fijado por el banco y advirtió del costo que supondría retrasarse demasiado en el alza de las tasas de interés, lo que pone de manifiesto su determinación de seguir elevando los costes de financiación.

Estas declaraciones refuerzan las expectativas del mercado de que el Banco de Japón volverá a subir las tasas de interés este año, tras el aumento del martes hasta 1%, su nivel más alto en 31 años, ya que el incremento de los costos de las importaciones debido a la debilidad del yen y del petróleo a causa del conflicto en Oriente Medio agrava la presión sobre los precios.

Las actas de la reunión de abril del banco central revelaron que algunos de los nueve miembros del consejo consideraban que había margen para acelerar el ritmo de los incrementos en las tasas, y uno de ellos abogó por un aumento cada pocos meses, lo que supone una señal de la creciente preocupación por el riesgo de inflación.

La inflación mayorista se está acelerando a un ritmo algo rápido, ya que las empresas están repercutiendo el aumento de los costos derivados de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, lo que podría dar lugar a incremento de precios más generalizadas, afirmó Himino.

“Existe la posibilidad de que la inflación subyacente se desvíe por encima de nuestro objetivo de 2 por ciento. Un retraso en la respuesta podría provocar que esos riesgos se materializaran, lo que podría perjudicar a la economía”, declaró Himino ante el Parlamento.