El BoE recortaría las tasas de interés en diciembre y en el I trimestre del 2026

El Banco de Inglaterra (BoE, por su siglas en inglés) recortará las tasas de interés en diciembre y de nuevo a principios del próximo año, a medida que la inflación se enfríe en los próximos meses, según la mayoría de los economistas encuestados por Reuters, que el mes pasado esperaban que los costos de los préstamos se mantuvieran sin cambios durante el resto del año.

La reunión del próximo mes seguirá al presupuesto de otoño de la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, que se realizará el 26 de noviembre, en el que ya no se espera que suba el impuesto sobre la renta, sino que compensará el déficit previsto con pequeñas alzas de impuestos procedentes de otras fuentes.

El Comité de Política Monetaria votó por cinco a cuatro a favor de mantener las tasas sin cambios a principios de este mes, con el gobernador del BoE, Andrew Bailey, emitiendo el voto decisivo, ya que quería esperar a que se confirmaran los indicios de descenso de la inflación antes de comprometerse a una descenso.

Casi 80% de los economistas, 48 de 61, esperan que el BoE recorte la tasa de interés oficial en 25 puntos base, hasta 3.75%, el 18 de diciembre, según una encuesta de Reuters realizada entre el 13 y el 18 de noviembre. El resto no prevé ningún cambio.

Esto contrasta con 54% que esperaba que los réditos se mantengan sin cambios durante el resto del año en una encuesta realizada en octubre.

Aproximadamente ese mismo porcentaje espera ahora un nuevo recorte hasta 3.50% en el primer trimestre del 2026.

“Consideramos que un recorte de las tasas en diciembre es la medida más probable, salvo que se produzcan sorpresas muy agresivas en las dos próximas publicaciones de la inflación”, afirmó Gabriella Willis, economista de Reino Unido en Santander CIB.

“Esperamos que el gobernador Bailey siga siendo el voto decisivo. Las cifras de inflación de octubre y noviembre, junto con los indicios de debilitamiento del mercado laboral, serán la luz verde definitiva para un recorte”.

Los futuros sobre tasas de interés han descontado casi por completo un recorte en diciembre.

La inflación se ha estancado en 3.8% desde julio, casi el doble del objetivo de 2.0% del Banco de Inglaterra.

Las previsiones apuntan a una inflación media de 3.0 y de 2.5%, respectivamente, en los dos trimestres siguientes.

Se espera que el crecimiento sea de 1.4% de media este año y que se ralentice hasta 1.1% el año que viene, según las medias de las encuestas.

“Seguimos esperando que el presupuesto sea desinflacionista, pero menos que en nuestra hipótesis inicial, que incluía un mayor impacto en la demanda debido al aumento del Impuesto sobre la Renta”, afirmó Willis.