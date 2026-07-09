Banco Central de Perú mantiene su tasa de interés en 4.25% por décimo mes consecutivo

El Banco Central de Reserva de Perú informó el jueves que dejó estable su tasa de ⁠interés de referencia en 4.25%, una decisión por la cual extiende su pausa por décimo mes consecutivo y en linea con las expectativas del mercado.

El banco central ha mantenido estables los costos de endeudamiento desde septiembre de 2025, ⁠tras una serie de recortes de tasas anteriores, ⁠mientras los responsables de la política monetaria evalúan las persistentes presiones inflacionarias vinculadas principalmente a perturbaciones en la oferta, como el aumento del precio de los combustibles.

El organismo monetario dijo en un comunicado que dejó sin cambios su tasa tras anotar en junio una inflación mensual de 0.23% y la inflación sin alimentos y energía de 0.08%, "ambas compatibles con el rango meta en términos anualizados".

En tanto en términos interanuales, la inflación aumentó de 3.9% en mayo a 4.0% en junio, mientras que la inflación sin alimentos y energía se elevó de 4.4% a 4.5% en el mismo periodo.

El banco señaló asimismo que las expectativas de inflación a doce meses se redujeron de 2.9% en mayo a 2,8% en junio, manteniéndose dentro del rango meta de inflación.

Se proyecta que tanto la inflación anual como la tasa sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen en torno al 2% en el horizonte de proyección, conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta. Pero existe el riesgo de que un fenómeno de El Niño de más fuerte y las tensiones en el Medio Oriente tengan mayor presión sobre la inflación, dijo.

"Los indicadores adelantados de la actividad económica a junio siguen mostrando un buen desempeño. En la encuesta del Banco Central, la mayoría de los indicadores de situación actual registró una mejora respecto al mes previo, mientras que los indicadores de expectativas mostraron un incremento significativo, ubicándose todos en el tramo optimista", ⁠indicó.

El jefe del banco central, Julio Velarde —un economista muy respetado ⁠en el mercado por mantener bajo control la ⁠inflación—, acordó el lunes permanecer en su cargo bajo la presidencia electa de Keiko Fujimori, quien asumirá el cargo el 28 ⁠de julio.

En costo de vida en Perú subió un 1.5% el año pasado, dentro del rango meta de 1% al 3% que tiene el banco central peruano.

Velarde anunció recientemente que la inflación estará este año sobre el objetivo, un 3.8%, por factores exógenos como el alza del precio del petróleo y el efectos del fenómeno climático de El Niño que ya golpea a sectores como la pesca y agricultura.

Para el 2027, el banco prevé que la inflación cederá a 2.0%.

El jefe de organismo monetario en Perú anunció en junio que pese a ⁠los efectos de El Niño el banco revisó al alza su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto del 2026, a un 3.4% desde un 3.2%, por el aumento de la demanda interna y la inversión, que confirma la resiliencia de la economía local.