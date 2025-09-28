Banco central de China se compromete a intensificar su política de apoyo al crecimiento

El banco central de China dijo el viernes que profundizará los ajustes de la política monetaria y reforzará la coordinación con la política fiscal para apoyar el crecimiento económico en un entorno exterior “complejo y severo”.

En un resumen de la reunión trimestral de su comité de política monetaria, el martes pasado, el banco central mencionó que, aunque la economía china ha progresado de forma constante, se enfrenta a retos cada vez mayores, como el aumento de las barreras comerciales.

El impulso económico mundial se está debilitando, las principales economías muestran resultados divergentes y persiste la incertidumbre sobre las tendencias de la inflación y los ajustes de la política monetaria, diagnosticó.

“Es necesario aplicar mejor una política monetaria adecuadamente flexible, reforzar los ajustes anticíclicos y aprovechar mejor las funciones agregadas y estructurales de las herramientas de política monetaria”, señaló el banco central.

El banco central se comprometió a mantener una liquidez abundante, orientar a las instituciones financieras para que aumenten la oferta de crédito y vigilar de cerca el mercado de bonos, en particular los cambios en los rendimientos a largo plazo.

El lunes pasado, el gobernador del banco central chino se había comprometido a usar una serie de herramientas de política monetaria para garantizar una liquidez abundante, tratar de reducir los costos de financiación y apoyar la recuperación económica.

A pesar de que los datos de agosto sugieren que la economía china está perdiendo impulso, las autoridades no parecen tener prisa por desplegar grandes medidas de estímulo, dada la resistencia de las exportaciones y el repunte del mercado bursátil, según los observadores del mercado.

Los analistas siguen esperando nuevas medidas de estímulo -incluida la relajación monetaria y el apoyo fiscal- en las próximas semanas, a medida que la economía se debilita.