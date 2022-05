El Servicio de Administración Tributaria (SAT) debió de exentar de multas y sanciones a todo el sector primario que transporta mercancías por no emitir el complemento Carta Porte, y no sólo cuando trasladen sus mercancías con sus propios medios, opinó Juvenal Lobato Díaz, ex presidente de la comisión fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“No están exentando a todos del complemento Carta Porte, como yo presumiría que fue la intención de la presentación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic)”, dijo Lobato.

El martes el SAT informó que se exentará a los productores del sector primario de las multas y sanciones por la no emisión correcta de la factura electrónica con complemento Carta Porte cuando trasladen sus mercancías con sus propios medios.

En contraste, el Pacic plantea la exención de Carta Porte a básicos e insumos hasta el primero de octubre y de ser necesario se prolongaría por otro periodo.

Es decir, no se contemplaba la no emisión correcta de la factura electrónica del complemento Carta Porte, ni enfocar la exención a aquellos que trasladen sus propias mercancías.

