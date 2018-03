La economía de México podría verse impactada por nuevas políticas de Estados Unidos que podrían restringir su actividad comercial, informó este jueves la agencia de calificación de crédito Moody's, que recortó su proyección sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

En un comunicado, la agencia precisó que ahora prevé que la economía mexicana se expanda un 1.4% este año y un 2% en el 2018, en comparación a las estimaciones de crecimiento de 1.9 por ciento y 2.3%, respectivamente, emitidas por la firma en noviembre del año pasado.

Ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó que la economía mexicana registró un crecimiento real del PIB de 2.3% el año pasado. Una expansión similar a lo alcanzado en el 2014 y que contrasta con 2.6% que se registró en el 2015.

Con el dato final del PIB en el 2016, la tasa quedó en el punto medio del último rango revisado en agosto por la Secretaría de Hacienda, que iba de 2 a 2.6 por ciento.

"El impacto de posibles cambios a las políticas estadounidenses ya se está viendo en México y existe una enorme posibilidad de que las restricciones comerciales de Estados Unidos le afecten en particular", dijo Madhavi Bokil, vicepresidente y analista senior de Moody's.

"Esto incrementará la aversión al riesgo y dañará la confianza y la inversión en México en mayor medida a lo que Moody's había anticipado", añadió.

