Solo la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) puede tomar el camino de un proyecto común de desarrollo económico, así lo expresó el pasado miércoles el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En el acto de celebración del 12° aniversario del Alba, Maduro destacó que hacía falta un proyecto común de desarrollo entre los países del tercer mundo y exhortó a los pueblos a trabajar en pro de uno.

Nadie va a venir a hacer nada por nosotros. Como decían: no esperamos nada sino de nosotros mismos , expresó.

No obstante, Maduro destacó que no eran tiempos fáciles e hizo referencia a la tensa situación que se registró en el Mercado Común del Sur (Mercosur) cuando la llamada Triple Alianza Argentina, Brasil y Uruguay no permitió el ingreso de la ministra Delcy Rodríguez a la reunión de cancilleres del bloque convocada por Argentina.

En ese sentido, señaló que es el ALBA, como bloque integracionista, el único capaz de crear una ruta de trabajo para impulsar nuevos proyectos para el desarrollo de la región.

La independencia hoy tiene un nuevo nombre: desarrollo económico (...) El ALBA tiene todas las condiciones , puntualizó.

Venezuela y Cuba, naciones fundadoras de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), manifestaron durante el encuentro la vigencia de las bases fundamentales de este mecanismo: la solidaridad e integración por el bienestar de los pueblos.